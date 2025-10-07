VierCycle và hành trình đưa e-bike về Cố đô

Bộ chuyển đổi trợ lực điện gắn lên xe vẫn giữ được thẩm mỹ

Ba kỹ sư và hành trình “điện hóa” vòng xe Việt

Không chỉ dừng ở xe đạp, công nghệ này còn có thể ứng dụng linh hoạt cho nhiều phương tiện thô sơ khác như xích lô hay xe hàng nhỏ, góp phần làm mới hạ tầng giao thông mà không phá vỡ bản sắc vốn có của thành phố.

VierCycle được sáng lập bởi Trần Công Tiến, Phan Tiến Dũng và Phạm Sơn Lộc - ba kỹ sư công nghệ từng là bạn học tại Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, họ nhận ra cùng một khát vọng: muốn tạo ra sản phẩm xanh, phục vụ đời sống thực tế, chứ không chỉ là ý tưởng trong phòng thí nghiệm. “Bọn mình đều thích thể thao, thích đạp xe, và thấy rõ việc di chuyển xanh đang dần trở thành nhu cầu tất yếu. Thế là cùng bắt tay làm”, anh Tiến chia sẻ.

Sau hai năm nghiên cứu, nhóm đã cho ra đời bộ chuyển đổi trợ lực điện cho xe đạp, một thiết bị nhỏ gọn, có thể lắp tại nhà trong 30 - 45 phút, đồng thời kết nối với ứng dụng riêng do nhóm tự phát triển. Thông qua ứng dụng, người dùng dễ dàng điều chỉnh mức trợ lực, thậm chí cài đặt giới hạn tốc độ, rất hữu ích cho phụ huynh muốn đảm bảo an toàn cho con trẻ tự đạp xe đến trường.

Khác với xe đạp điện, vốn có thể tự chạy bằng mô-tơ mà không cần người lái đạp, bộ trợ lực e-bike của VierCycle chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Người điều khiển vẫn phải đạp, nhưng hệ thống sẽ giúp việc đạp trở nên nhẹ hơn, đặc biệt khi đi đường dốc hoặc di chuyển xa. Nhờ đó, người dùng vẫn giữ được cảm giác vận động của xe đạp truyền thống, đồng thời tiết kiệm sức và di chuyển hiệu quả hơn.

Không như sản phẩm nhập khẩu, VierCycle làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi, nên có thể tùy chỉnh cho từng loại xe và địa hình. Chính lợi thế đó giúp nhóm mở rộng ứng dụng ra nhiều phương tiện khác (xích lô, xe hàng nhỏ…) và đều hướng đến cùng một mục tiêu: giao thông xanh, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Từ vòng xe nhỏ đến đô thị xanh

Trong một cuộc thi khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, nhóm VierCycle tình cờ gặp ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Huế. Lời mời “hãy mang sản phẩm về Huế thử nghiệm” của ông đã mở ra bước ngoặt mới cho ba kỹ sư trẻ. Điều này càng có ý nghĩa khi cả ba đều là người con xứ Huế. Việc mở chi nhánh tại Huế không chỉ là chiến lược triển kinh doanh, mà còn là cách để họ thử nghiệm các giải pháp công nghệ trong môi trường quen thuộc, gắn bó.

Huế - với đường phố nhỏ và nhịp sống thong dong, là môi trường lý tưởng để triển khai mô hình đô thị xe đạp. Theo anh Dũng, đặc trưng đường phố nhỏ, mật độ phương tiện vừa phải khiến Huế trở thành nơi lý tưởng để phát triển giao thông xanh.

Năm 2024, VierCycle mở chi nhánh tại Huế, vừa kinh doanh, vừa thử nghiệm các mô hình chuyển đổi xe đạp, đồng thời nghiên cứu giải pháp chuyển đổi xích lô sang trợ lực. Trước đây, để giảm mệt nhọc, nhiều người đạp xích lô tự gắn mô-tơ, nhưng giải pháp này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nay, nhờ làm chủ công nghệ, nhóm kỹ sư có thể thiết kế bộ trợ lực phù hợp với xe xích lô mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, an toàn, với tốc độ hỗ trợ trợ lực tối đa chỉ 15km/h, vừa đủ giúp các bác tài “nhẹ chân” hơn mà vẫn an toàn trên đường phố.

Huế đang hướng đến mục tiêu trở thành đô thị thân thiện với xe đạp đầu tiên của Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh và bền vững mà thành phố đang theo đuổi. Trong tầm nhìn đó, các giải pháp của VierCycle trở thành mảnh ghép vừa vặn. Thay vì sản xuất phương tiện mới, startup này chọn cách tận dụng phương tiện sẵn có, giúp kéo dài tuổi thọ xe, giảm khói bụi, đồng thời mở rộng khả năng di chuyển xanh cho mọi đối tượng, từ học sinh, người lớn tuổi đến du khách. “Chúng tôi không chỉ bán thiết bị, mà muốn góp phần tạo ra văn hóa di chuyển mới, an toàn hơn, xanh hơn và gắn kết hơn”, anh Phạm Sơn Lộc chia sẻ.

Việc áp dụng bộ trợ lực vào xe đạp không chỉ giúp việc di chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn, mà còn mở ra một hướng đi mới cho giao thông xanh. Giải pháp này tận dụng những phương tiện quen thuộc, giúp giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và góp phần đưa Huế tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành đô thị xe đạp đầu tiên của Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng giải pháp chuyển đổi e-bike toàn diện vào các phương tiện thô sơ khác như xích lô không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà còn là cách để kết nối giữa công nghệ hiện đại và bản sắc đô thị di sản, giúp Huế phát triển bền vững hơn trong hướng đi giao thông xanh.