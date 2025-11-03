Nhiều tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ qua miền trung-Tây Nguyên vẫn bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở

Sạt lở ta-luy âm trên tuyến đường Trường Sơn nhánh đông.

Tới sáng 4/11, đường Hồ Chí Minh nhánh tây tại khu vực Khu Quản lý đường bộ II, thời tiết có mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế mưa rất to.

Đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn Km109+150-Km109+200, xuất hiện vết nứt dọc mặt đường bê tông xi măng dài 50m, vết nứt rộng nhất 20cm. Khu Quản lý đường bộ II đã chỉ đạo đơn vị quản lý đã rào chắn, bảo đảm an toàn giao thông.

Trên địa phận thành phố Huế, còn 14 vị trí bị tắc do sạt lở ta-luy dương, ta-luy âm từ Km384+100 đến Km408+350. Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến thông xe các điểm tắc này trong ngày 5/11, nếu thời tiết thuận lợi. Hiện lực lượng chức năng đã phân luồng hai đầu vị trí bị tắc.

Đoạn La Sơn-Hòa Liên đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng hiện vẫn đang tắc đường, phương tiện được lực lượng chức năng phân luồng đi theo Quốc lộ 1.

Tại tỉnh Quảng Trị, nhiều điểm trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh bị ngập sâu từ 35-50 cm tại vị trí Km679+300-Km697+030. Các đơn vị bảo dưỡng đường bộ đã đặt biển cảnh báo và phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông và công an xã phân luồng qua tuyến tránh lũ tại Km672+600 và Km704+900. Ngoài ra, cầu Km396+050 trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây thuộc địa phận thành phố Huế bị hư hỏng, đang được Khu Quản lý Đường bộ II theo dõi, xử lý.

Khu Quản lý đường bộ III (khu vực Tây Nguyên) cho biết, tính đến ngày 4/11, khu vực vẫn có mưa, nguy cơ sạt lở cao.

Tại đèo Lò Xo nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, các điểm sạt lở đã được thông xe một làn, song nguy cơ tái sạt lở rất lớn. Cơ quan chức năng khuyến cáo phương tiện di chuyển theo Quốc lộ 19 hoặc 24 để kết nối giữa Tây Nguyên và Quốc lộ 1.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây còn 6 vị trí tắc đường tại trí Km415+230-Km433+620, dự kiến thông xe một làn trong ngày hôm nay (4/11).

Đường Trường Sơn đông còn 11 vị trí tắc, tăng 1 điểm so với ngày 3/11. Riêng địa phận thành phố Đà Nẵng có 9 vị trí chưa thông, trong đó 2 điểm bị đứt đường hoàn toàn tại Km112+350 và Km126+350, dự kiến 17h ngày 4/11 sẽ thông xe một làn.

Do mưa lớn tiếp diễn, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn, khối lượng sạt lở lớn, nguy cơ phát sinh thêm điểm mới. Lực lượng chức năng đang hướng dẫn phân luồng qua Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và các tuyến địa phương.

Tại Quảng Ngãi, các điểm tắc trên đường Trường Sơn nhánh đông đã được khắc phục hoàn toàn. Tổng số vị trí tắc trên toàn khu vực Khu Quản lý đường bộ III còn 20 điểm, giảm 3 điểm và phát sinh thêm 2 điểm mới so với ngày 3/11.

Theo Sở Xây dựng Quảng Trị, đến 6 giờ sáng 4/11, trên các tuyến quốc lộ vẫn còn 7 vị trí tắc đường, trong đó: Ngập nước 6 vị trí, chủ yếu trên Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9C và Quốc lộ 49C, với mức ngập từ 0,2-0,7m; nhiều đoạn ô tô gầm cao có thể đi qua.

Sạt lở 1 vị trí trên Quốc lộ 9C đi qua địa phận xã Kim Ngân, khối lượng sạt lở khoảng 1.000m³, đang được hót dọn. Một số điểm khác trên các tuyến Quốc lộ 9B, Quốc lộ 9, Quốc lộ 12C, Quốc lộ 15 và Quốc lộ 15D cũng bị sạt lở, rạn nứt, xói lở mặt đường.

Các đơn vị quản lý đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục bước đầu, dọn dẹp đất đá, cây đổ, đảm bảo giao thông tạm thời trong điều kiện thời tiết cho phép.

Các Khu Quản lý đường bộ và chính quyền địa phương đang tiếp tục túc trực, theo dõi diễn biến mưa lũ, sẵn sàng ứng phó, khẩn trương khắc phục sạt lở, ngập lụt, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên toàn tuyến.