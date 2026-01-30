HueWACO lần đầu ứng dụng công nghệ lọc tự rửa vào hệ thống xử lý nước sạch

Khánh thành hệ thống xử lý nước sạch với công suất 6.000m3/ngày đêm tại Nhà máy nước Phong Thu

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự buổi lễ.

Khởi công năm 2025, hệ thống xử lý nước sạch với công suất 6.000m3/ngày đêm tại Nhà máy nước Phong Thu được HueWACO xây dựng với tổng mức đầu tư 14,3 tỷ đồng. Hệ thống này đã nâng công suất Nhà máy nước Phong Thu đạt 24.000 m3/ngày đêm, phục vụ cấp nước cho các địa phương.

Cụm xử lý công suất 6.000 m3/ngày đêm được chế tạo dạng mô - đun bằng thép sử dụng công nghệ lắng Lamella và lọc tự rửa. Đây là lần đầu tiên HueWACO ứng dụng công nghệ lọc tự rửa trong dây chuyền xử lý. Quá trình rửa lọc diễn ra hoàn toàn tự động dựa trên chênh lệch áp suất thủy tĩnh giữa nước trong ngăn lọc và ngăn chứa sau lọc để kích hoạt hệ thống xi - phông làm việc. Nhờ đó tiết giảm chi phí vận hành, hiệu quả lọc ổn định và hệ thống vận hành liên tục ít bị gián đoạn.

Việc nâng cấp Nhà máy nước Phong Thu đạt công suất 24.000 m3/ngày đêm sẽ đảm bảo cấp nước an toàn cho khu vực phía Bắc thành phố hiện nay với 6 xã, phường, gần 35.000 đấu nối, hơn 130.000 nhân khẩu và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong vùng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tham quan hệ thống xử lý nước sạch tại Nhà máy nước Phong Thu

Song song với dự án nâng công suất Nhà máy nước Phong Thu, cuối năm 2025, công ty cũng khẩn trương hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Trung tâm vận hành tự động giai đoạn 2.1 với việc tự động hóa hoàn toàn các nhà máy khu vực phía Bắc gồm Phong Thu, Tứ Hạ. Việc đầu tư đồng bộ giúp HueWACO kịp thời phát huy công suất các nhà máy và tối ưu, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống cấp nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đánh giá, đây là công trình hạ tầng thiết yếu, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HÐND, UBND thành phố đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, thời gian tới, HueWACO tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả công trình. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị và dịch vụ, bảo đảm cấp nước ổn định, liên tục, an toàn, góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phục vụ sự phát triển bền vững của thành phố.