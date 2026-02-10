  • Huế ngày nay Online
HueWACO khánh thành thêm Trung tâm Dịch vụ khách hàng tại Kim Long

HNN.VN - Ngày 12/2, Công ty cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ khách hàng Kim Long tại số 79 Phạm Thị Liên (phường Kim Long, TP. Huế).
 Những khách hàng đầu tiên đến giao dịch tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng Kim Long

Đây là phòng giao dịch đạt chuẩn thứ 9 của HueWACO. Mục tiêu nhằm tiếp cận và cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khu vực Kim Long, gắn với định hướng xây dựng hệ thống 9 phòng giao dịch đạt chuẩn tại 9 vùng phục vụ cấp nước.

Việc khánh thành Trung tâm dịch vụ khách hàng Kim Long nhằm tạo điều kiện cho người dân phường Kim Long và các khu vực lân cận được tiếp cận các dịch vụ cấp nước từ đăng ký mới, thanh toán hóa đơn đến tư vấn kỹ thuật ngay tại địa bàn; giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, góp phần quan trọng vào tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.

Hiện nay, HueWACO đã cung cấp nước sạch an toàn cho 308.665 đấu nối, phục vụ hơn 1,13 triệu người, chiếm 97,13% dân số toàn thành phố, bao gồm 98,89% dân cư đô thị và 95,17% dân cư nông thôn.

Dịp này, HueWACO đã đưa vào hoạt động thêm 3 xe sửa chữa lưu động, nâng tổng số xe toàn công ty lên 6 xe, sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh khi sự cố xảy ra.

Trong năm 2026, HueWACO tiếp tục rà soát, điều chuyển và bố trí thêm 9 xe sửa chữa lưu động cho 9 vùng cấp nước, qua đó nâng cao hiệu quả công tác ứng phó, xử lý sự cố trên toàn mạng lưới cấp nước.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
