Trên những chuyến tàu xuân

Hành khách trên toa tàu VIP

Trải nghiệm thú vị

Trên chuyến tàu LP3 ngày mùng một Tết, chị Trịnh Nam Anh chia sẻ thường xuyên đi tàu từ ga Hà Nội về ga Hải Dương thăm bố mẹ. Mọi lần đi toa ngồi mềm, lần này hai mẹ con muốn thay đổi, trải nghiệm đi toa VIP. Toa rộng rãi, chỉ có 34 ghế, chỗ ngồi rộng rãi, sang trọng mang lại cảm giác thoải mái.

“Ngày xưa tàu chật chội, nay tàu được nâng cấp, trang thiết bị xịn hơn, sạch sẽ hơn, thái độ nhân viên niềm nở, thân thiện hơn”, chị bộc bạch.

Bé Dương Thùy An khoe được mẹ cho đi tàu từ hồi bốn tháng tuổi, hôm nay bố tâm lý lái xe ô-tô về quê, để hai mẹ con đi tàu, ngắm cảnh đẹp. Năm mới, bé mong muốn bình an như chính tên mình.

Không khí toa tàu tràn ngập sắc xuân, nét mặt ai nấy phấn chấn, hồ hởi. Cùng hai con trai đi tàu, anh Phạm Văn Chiến ở Tân Mai (Hà Nội) cho biết, tàu xuất phát từ ga Hà Nội, ra ga thuận tiện.

Những năm gần đây ngành đường sắt có nhiều đổi mới, bắt kịp xu thế xã hội, đa dạng phân khúc phục vụ khách hàng. Trước Tết cả nhà về thăm ông bà, sau Tết lại lên tàu về quê ăn Tết. “Không khí ở quê đầm ấm, đi lại thuận tiện nên mỗi lần rảnh, tôi lại cho con về thăm nhà”, anh chia sẻ.

Đang sinh sống ở Australia, biết thông tin đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ có toa VIP trên mạng xã hội, dịp Tết về thăm gia đình, anh Nguyễn Huy Trung chọn mua vé toa này về thành phố Cảng thăm bố mẹ vợ. “Đất nước phát triển hơn, dịch vụ vận tải tiện lợi hơn, trong đó có tàu hỏa. Đi tàu ngày Tết không lo tắc đường, dịch vụ chu đáo, phong cách phục vụ thay đổi nhiều”, anh nhấn mạnh.

Huyền Thương, sinh viên Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông tâm sự, đi tàu được mua vé giảm giá, ghế xoay tiện lợi, cửa sổ rộng, thảnh thơi ngắm cảnh hai bên đường. Chuyến du xuân đầu năm thú vị, tận hưởng trải nghiệm đáng nhớ.

Trên chuyến tàu HP2 từ Hải Phòng về Hà Nội ngày mùng hai Tết, chị Hà Thị Bích Ngọc chia sẻ mua vé điện tử dễ dàng, chọn chỗ ngồi ưng ý, tàu chạy êm, thoáng mát. Toa tàu sạch đẹp, nội thất trang nhã, nhân viên ân cần đón từ cửa toa, phục vụ tận tình, mang lại cảm giác thư thái, yên bình.

Hơn 20 năm chưa đi tàu, chị Nguyễn Thị Minh Hà ở Cầu Giấy (Hà Nội) mua vé khứ hồi từ Hà Nội về Hải Phòng thăm người nhà ngày Tết. Chị thấy bất ngờ khi tàu đẹp hơn nhiều, ghế mới, có thể ngả, xoay chiều tùy ý, khác hẳn trước đây tàu đông, ngồi ghế gỗ chen chúc. Tàu đi, đến đúng giờ, nhân viên nhiệt tình phục vụ cả đồ uống, bánh ngọt miễn phí.

Chị Lê Đan Tâm tâm sự, đã đi tàu cao tốc ở nước ngoài, dù tàu trong nước tốc độ không bằng, nhưng khá êm, sạch sẽ và kỳ vọng tốc độ tàu chạy sẽ được cải thiện khi công trình tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng hoàn thành.

Hành khách Lê Quang Minh cho biết, cả nhà từ Hải Phòng lên Hà Nội. Có con nhỏ, đi tàu luôn là lựa chọn ưu tiên vì thoáng mát hơn đi ô-tô, mang được nhiều hành lý, có thể điều chỉnh ghế ngồi xuôi chiều nên các con không bị say, thoải mái đi lại trong toa tàu rộng rãi. Các bé rất háo hức. Anh Minh cũng bày tỏ hài lòng với cung cách phục vụ chu đáo.

Hành khách Hoàng Đăng Vũ đi từ ga Hải Phòng về ga Cẩm Giàng bộc bạch lần đầu tiên đi tàu, giá vé hợp lý, toa tàu khang trang, tiện nghi và không có “mùi tàu” nên thấy dễ chịu.

Mang đến sự hài lòng cho hành khách

Thấu hiểu và chia sẻ với công việc trên tàu vất vả, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, nhất là dịp lễ, Tết. Theo ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng, những năm gần đây doanh thu vận tải trên tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng nhiều khởi sắc.

Đặc biệt, từ tháng 5 năm 2025 vận hành đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ, hành khách lựa chọn đi tàu du lịch, trải nghiệm, foodtour, thăm thân… ngày càng đông. Phản hồi tích cực của hành khách tiếp thêm động lực cho các tổ tàu nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ. Đợt cao điểm Tết Bính Ngọ năm nay, Công ty và Chi nhánh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, chăm lo chế độ chính sách kịp thời cho các nhân viên yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, để hành trình đoàn viên, du xuân của mỗi hành khách là kỷ niệm khó phai.

Với sản phẩm mới của ngành đường sắt, 4 tổ tàu thuộc Chi nhánh xác định nêu cao trách nhiệm, hằng ngày chăm chút, tạo dựng hình ảnh đẹp của đoàn tàu Hoa Phượng Đỏ, đến ngày Tết nỗ lực phục vụ tận tâm hơn. Đội trưởng đội tàu Trần Xuân Triển chia sẻ tàu dịp hè, Tết khách đông, việc bảo đảm tác nghiệp đúng quy trình nghiệp vụ, công tác vệ sinh và chăm sóc hành khách càng được lưu tâm. Sự chỉn chu không chỉ từ trang phục, tác phong mà còn ở thái độ giao tiếp, ứng xử tạo thiện cảm.

Trưởng tàu Cao Tô Ngọc trải lòng Tết năm nay, cả tổ tàu nghỉ tại khu lưu trú đón giao thừa ở Hà Nội. Trước khi chuyến tàu cuối cùng của năm Ất Tỵ khởi hành tại ga Hải Phòng, lãnh đạo Chi nhánh, đội tàu ra tận tàu tiễn, mừng tuổi động viên. Tàu Tết đông khách, trẻ em nhiều, tổ tàu tất bật đón tiễn, hỗ trợ khách mang hành lý vào chỗ ngồi, hướng dẫn cách thức sử dụng trang thiết bị. Đặc thù nghề làm dâu trăm họ, hành khách đa dạng đối tượng, mỗi nhân viên luôn cẩn trọng lời ăn, tiếng nói, nhiệt tình chăm sóc, lấy niềm vui của hành khách là niềm vui của mình, để mỗi chuyến tàu đi đến nơi về đến chốn.

Vợ anh, chị Nguyễn Thị Linh cũng là nhân viên trên tàu. Công việc bận rộn, nhất là ngày Tết, hai vợ chồng bố trí, sắp xếp để chuyên tâm công tác. Chị Linh kể yêu cầu hành khách cao hơn, không chỉ đơn giản di chuyển mà còn muốn trải nghiệm các dịch vụ tốt nhất, đòi hỏi phong cách phục vụ tinh tế, chuyên nghiệp hơn. Mỗi tình huống phát sinh, chị nhẹ nhàng giải thích để hành khách thấu hiểu, đồng cảm. Giao tiếp khéo léo, phục vụ tận tình, xử lý tình huống thấu đáo, chị và đồng nghiệp được nhiều hành khách đi tàu cảm mến.

Trưởng tàu khách bao quát cả đoàn tàu trong suốt hành trình, tình huống xảy ra trên tàu muôn hình vạn trạng: hành khách quên đồ, cố tình ngồi nhầm chỗ, hạng vé, xả rác bừa bãi, dọc đường xảy ra tai nạn, sự cố hỏng điều hòa…giải quyết phải linh hoạt, quyết đoán. Trưởng tàu Đồng Xuân Khánh cho biết, phục vụ tàu Tết vất vả hơn ngày thường, có chuyến quay nhanh nhưng với kinh nghiệm nhiều năm và tinh thần trách nhiệm của tổ tàu ngày một nâng cao, mọi việc đều chu toàn. Với tinh thần an toàn là trên hết, vì hành khách phục vụ, anh phân công công việc cho mỗi nhân viên phù hợp sở trường.

Những ngày khách đông, một đoàn tàu 18 toa xe, ngoài gần một nghìn hành khách còn chở gần 100 xe máy, các nhân viên phối hợp nhịp nhàng, căn cứ phương án bán vé bố trí mở cửa hợp lý để hành khách lên, xuống tàu thuận tiện, khi tàu đến ga khẩn trương tác nghiệp để giải phóng lượng xe và hành khách nhanh nhất. Mỗi lần khách nhận lại đồ bỏ quên trên tàu chân thành gửi lời cảm ơn, cả tổ tàu phấn khởi vì làm thêm một việc tốt.

Mỗi toa tàu như một ngôi nhà. Nhà càng đẹp, đông khách ghé thăm mang lại niềm vui cho cả tổ tàu, khí thế làm việc thêm hăng say. Hơn ai hết, họ thấu hiểu rằng, hành khách hiện có nhiều sự lựa chọn, càng thu hút nhiều khách đi tàu, doanh thu cao, thu nhập mới tăng nên việc đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phục vụ là yêu cầu tất yếu.

https://nhandan.vn/tren-nhung-chuyen-tau-xuan-post943962.html