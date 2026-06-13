Xử phạt nhà thầu nhiều lần vi phạm tiến độ

Gói thầu số 11 bao gồm chi phí xây dựng và hạng mục cải tạo nhà thi đấu bị chậm tiến độ kéo dài

Theo đó, DA được khởi công vào tháng 7/2024, với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh (nay là TP. Huế), với 2 gói thầu xây lắp chính, gồm gói thầu số 10 và gói thầu số 11.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo thuộc liên danh thi công gói thầu số 11, tiếp tục chậm tiến độ thi công hoàn thành gói thầu này so với tiến độ tại Phụ lục hợp đồng số 49/PL-HĐKT ngày 16/4/2026. Thời gian chậm trễ và giá trị xử phạt đã được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công thống nhất tại biên bản làm việc ngày 9/6/2026.

Toàn bộ kinh phí xử phạt được trừ trực tiếp trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành đợt tiếp theo thuộc gói thầu số 11 do Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo đảm nhận.

Chủ đầu tư thống nhất điều chỉnh tiến độ thi công hoàn thành gói thầu này đến ngày 30/6/2026. Trường hợp, nhà thầu không có biện pháp khắc phục nhằm bù lại khối lượng đã chậm trễ, cũng như không hoàn thành các hạng mục theo tiến độ đã được gia hạn, chủ đầu tư sẽ tiếp tục xử phạt hoặc xử lý các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Gói thầu số 11 bao gồm chi phí xây dựng và thiết bị hạng mục cải tạo nhà thi đấu hiện đang bị chậm tiến độ kéo dài. Gói thầu này có tổng giá trị hợp đồng hơn 83 tỷ đồng, do Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo thi công phần xây dựng với giá trị hơn 62 tỷ đồng và Công ty CP Vinaconex 25 thi công phần điện, cấp nước với giá trị hơn 21 tỷ đồng.

Theo hợp đồng ban đầu, thời điểm hoàn thành gói thầu số 11 là ngày 10/2/2026. Tuy nhiên, do không đáp ứng được tiến độ thi công, gói thầu này đã phải gia hạn thời gian hoàn thành các hạng mục đến ngày 30/5/2026. Cụ thể, nhà thầu cam kết hoàn thành phần thô mặt ngoài công trình trước 30/4 và hoàn thành toàn bộ công trình chậm nhất trước ngày 30/5, tuy nhiên đến nay nhà thầu này vẫn vi phạm tiến độ hợp đồng.

Trước tình trạng chậm tiến độ kéo dài, tháng 5/2026, Ban QLDA đã tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ và khối lượng thực hiện. Tại cuộc họp, các bên liên quan đã lập biên bản làm việc, thống nhất xử phạt tiến độ thi công chậm đối với nhà thầu Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo với số tiền là hơn 31 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với nhà thầu này đến nay đã hơn 292 triệu đồng.

Như Huế ngày nay số ra ngày 13/6 đã thông tin, dù đã được gia hạn thời gian hoàn thành đến cuối tháng 5/2026, tuy nhiên gói thầu cải tạo nhà thi đấu thuộc DA Quảng trường Văn hóa Thể thao TP. Huế vẫn rơi vào tình trạng chậm tiến độ. Trước tình hình đó, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố đã xử phạt nhà thầu vi phạm hợp đồng; tổ chức lập lại kế hoạch thi công, đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn năm 2026.