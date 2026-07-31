Tập trung cao độ cho tăng trưởng, giải ngân và thu ngân sách

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh kết luận phiên họp.

Dịch vụ và công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng

Báo cáo của Sở Tài chính cho thấy, KT - XH tiếp tục duy trì nhiều tín hiệu tích cực. Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với mức tăng 8,4%, chiếm 52,4% quy mô nền kinh tế và đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,56%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,2%.

Lĩnh vực du lịch tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Tháng 7/2026, Huế đón gần 799 nghìn lượt khách, tăng 12,7% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt gần 1.899 tỷ đồng, tăng hơn 52%.

Lũy kế 7 tháng, lượng khách du lịch đạt khoảng 5,1 triệu lượt, tăng 26,9%; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,6 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 12.088 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ năm trước.

Hoạt động công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,2%; riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 13,8%. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng như, ô tô, xi măng, găng tay, đồ uống có cồn, sợi và dăm gỗ.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án quy mô lớn như Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long giai đoạn 2, 3; Nhà máy Kanglongda giai đoạn 2, 3; Nhà máy sản xuất pin BYD; Trung tâm Logistics Chân Mây…

Đồng thời, nhiều dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động như Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Nhà máy sản xuất Silicon Carbide độ tinh khiết cao, Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam giai đoạn 2 và Khách sạn Đông Dương.

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đạt gần 995 triệu USD, tăng 18,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 44.172 tỷ đồng, tăng 18,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 21.285 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Thành phố cấp mới 38 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 22.660 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 125,6 triệu USD.

Hoạt động doanh nghiệp ghi nhận tín hiệu tích cực với 674 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33,2%; tổng vốn đăng ký đạt hơn 9.711 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ. Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại phiên họp.

“Thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước đạt 9.773 tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán năm. Để hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết HĐND thành phố giao, địa phương còn phải thu thêm khoảng 6.227 tỷ đồng trong những tháng cuối năm. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 33,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao”, đồng chí La Phúc Thành cho biết

Tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được cũng như các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 7 tháng đầu năm. Các ý kiến cho rằng, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, song áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những tháng cuối năm còn rất lớn. Nhiều đại biểu đề nghị tập trung cao hơn cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường thu ngân sách, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư…

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ điều hành trong tháng 8 và quý III, xem đây là giai đoạn then chốt để tạo đà hoàn thành các mục tiêu phát triển KT - XH năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, những tháng cuối năm tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt là thiên tai, do đó các đơn vị phải chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, không để bị động trong điều hành. Đối với các nhiệm vụ liên ngành, cơ quan chủ trì phải rõ trách nhiệm, các đơn vị phối hợp phải vào cuộc thực chất, bảo đảm xử lý công việc thông suốt.

Ngành công nghiệp được kỳ vọng tạo bứt phá trong những tháng cuối năm. Ảnh: Kim Long Motor

Về các chỉ tiêu trọng tâm, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách; không để tình trạng “vướng mắc rồi để đó”.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng yêu cầu Sở Công Thương phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất; ngành du lịch chuyển mạnh từ tăng số lượng khách sang nâng cao hiệu quả khai thác, tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú; ngành xây dựng tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản, xây dựng dân dụng, thương mại và nhà ở xã hội để các dự án sớm triển khai và phát huy hiệu quả.

Về điều hành giá, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị ngành thống kê theo dõi sát diễn biến chỉ số giá tiêu dùng, phối hợp kiểm soát tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, bảo đảm ổn định thị trường.

“Ngành giáo dục phải chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, đẩy nhanh đấu thầu mua sắm sách giáo khoa và rà soát các công trình trường học, nhất là trường nội trú, bảo đảm đủ điều kiện đưa vào vận hành đúng kế hoạch. Ngành y tế tập trung triển khai công tác khám, sàng lọc; Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh chuyển đổi số; các lực lượng chức năng tăng cường phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống ma túy, giữ vững an ninh, trật tự và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố”, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.