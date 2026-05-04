Chủ động, trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân tham gia thảo luận ở tổ. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Chính sách bắt nguồn từ thực tiễn

Từ những câu chuyện cụ thể, có thể thấy điểm chung trong các phát biểu là sự gắn kết chặt chẽ với thực tiễn. Mỗi đề xuất không chỉ nhằm giải quyết vấn đề riêng lẻ, mà còn góp phần định hình cách tiếp cận chính sách theo hướng thực chất, khả thi và bền vững.

Trong phiên thảo luận về phát triển văn hóa, Huế - vùng đất di sản được nhắc đến như một ví dụ tiêu biểu. Từ thực tiễn, đại biểu Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố đề xuất cơ chế cho phép địa phương giữ lại nguồn thu từ di tích để tái đầu tư. Đằng sau đề xuất tưởng chừng đơn giản ấy là một cách tiếp cận mới, đó là di sản không chỉ là đối tượng cần bảo tồn, mà còn là nguồn lực cho phát triển bền vững. Từ đó, đại biểu Nguyễn Đình Trung gợi mở việc lựa chọn Huế làm địa phương thí điểm chính sách văn hóa, một mô hình nếu được thiết kế hợp lý có thể nhân rộng, tạo ra cách làm mới cho cả nước.

Không chỉ từ đặc trưng của địa phương, sự gắn bó với đời sống người dân từ quá trình công tác tiếp tục thể hiện rõ khi góp ý về Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Thay vì tiếp cận lý thuyết, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung đi từ thực tế ở các vùng khó khăn (vùng đất Tây Nguyên nơi đại biểu có gần 30 năm gắn bó), người dân thiếu thông tin, dễ gặp rủi ro pháp lý và khó tiếp cận dịch vụ hỗ trợ. Đề xuất không thu hẹp đối tượng thụ hưởng của đại biểu Nguyễn Đình Trung vì thế mang ý nghĩa thiết thực, hướng đến bảo vệ tốt hơn các nhóm yếu thế.

Ở lĩnh vực kinh tế, cách tiếp cận từ thực tiễn cũng được thể hiện rõ qua các ý kiến của đại biểu Nguyễn Hải Nam. Những phân tích về áp lực lạm phát, xu hướng già hóa dân số hay hiệu quả đầu tư công không chỉ dừng ở nhận diện vấn đề, mà còn hướng tới các giải pháp dài hạn như phát triển thị trường vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cải thiện chất lượng nhân lực. Các đề xuất cho thấy tầm nhìn mang tính chiến lược, vượt ra ngoài phạm vi từng địa phương.

Khi góp ý về Luật Thi đua, khen thưởng, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố đặt vấn đề về tính thực chất của công tác khen thưởng. Theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, nếu tiêu chí không rõ ràng và quy trình đánh giá thiếu minh bạch, việc khen thưởng dễ rơi vào hình thức, dàn trải. Đề xuất xây dựng hệ thống tiêu chí định lượng và thiết lập cơ chế giám sát định kỳ vì thế được quan tâm, bởi hướng tới khôi phục giá trị thực của các danh hiệu tôn vinh.

Tự tin nhập cuộc, tạo dấu ấn nghị trường

Bên cạnh các đại biểu giàu kinh nghiệm, những đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH TP. Huế cũng để lại dấu ấn. Dù phải nhanh chóng thích nghi với khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao về kỹ năng nghị trường, các đại biểu đã từng bước khẳng định vai trò bằng sự tự tin, lập luận chặt chẽ và sự am hiểu thực tiễn.

Từ kinh nghiệm trong ngành kiểm sát, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố mang đến những vấn đề mang tính nền tảng của hệ thống pháp luật và điều hành chính sách. Khi góp ý về lĩnh vực thuế, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng chỉ ra tính “cứng” của khuôn khổ pháp lý khiến việc điều hành thiếu linh hoạt trước biến động. Từ đó, đề xuất cơ chế ổn định hơn và trao quyền chủ động nhất định cho Chính phủ. Trong góp ý về Luật Trợ giúp pháp lý, đại biểu Nguyễn Tiến Hùng tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến nhóm yếu thế khi đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng, trong đó có người không biết chữ, nhóm dễ bị tổn thương nhưng ít được nhắc đến. Ở góc độ chuyển đổi số, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng nhấn mạnh yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân, coi đây là điều kiện đi kèm với ứng dụng công nghệ.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mang đến góc nhìn gần với đời sống xã hội. Khi góp ý về Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Tiến Nam đặt ra bài toán cân bằng giữa quyền được biết và quyền riêng tư, thách thức ngày càng rõ trong bối cảnh dữ liệu số phát triển. Từ thực tế, đại biểu Nguyễn Tiến Nam đề xuất các giải pháp như ẩn danh hóa thông tin trước khi công bố, chuẩn hóa khái niệm pháp lý để tránh cách hiểu không thống nhất. Đồng thời, những cảnh báo về hệ lụy trong chính sách môi trường và giao thông nếu thiếu thiết kế đồng bộ cho thấy cách nhìn đa chiều về tác động của chính sách.

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cũng tiếp cận vấn đề theo hướng cụ thể, chặt chẽ. Góp ý các dự thảo luật liên quan đến cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân tập trung làm rõ những quy định còn định tính nhằm bảo đảm tính minh bạch và khả năng áp dụng. Đồng thời, các kiến nghị về tăng cường phân cấp, hoàn thiện thẩm quyền, cũng như đề xuất triển khai hộ chiếu số, thị thực số cho thấy sự quan tâm đến xu hướng chuyển đổi số, hướng tới tạo thuận lợi cho người dân trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Những phát biểu tại nghị trường không chỉ phản ánh thực tiễn sinh động từ địa phương, mà còn cho thấy sự chủ động, trách nhiệm và tầm nhìn của các đại biểu. Đó là cơ sở để kỳ vọng vào những đóng góp thiết thực, lâu dài trong hoạt động lập pháp và hoạch định chính sách thời gian tới.