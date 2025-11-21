Trục vớt gỗ, đảm bảo an toàn đập

Củi, rều rác theo nước lũ đưa về lòng hồ thủy điện Bình Điền gây nguy cơ làm kẹt cửa van điều tiết nước

Ngày 23/11, ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền thông tin, đơn vị đã làm việc với chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm thành phố bàn giải pháp xử lý số lượng lớn gỗ, củi trục vớt trên lòng hồ thủy điện Bình Điền.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025 vừa qua, hàng loạt thân gỗ, củi, rều rác theo dòng nước đổ về lòng hồ, tấp vào khu vực đập phụ, nằm trong hành lang bảo vệ nguồn nước và huy hiếp an toàn đập thủy điện Bình Điền. Ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền cho biết: "Riêng khu vực lòng hồ sát thân đập, chúng tôi vớt đưa lên bờ khoảng 40 tấn gỗ, củi các loại. Đơn vị đã thuê người dân địa phương, cùng xe cẩu để trục vớt số gỗ, củi lớn lên bờ, đưa đến vị trí an toàn và dùng dây néo lại nhằm đảm bảo việc điều tiết lũ của hồ thủy điện các đợt mưa lớn trong thời gian tới".

Khối lượng lớn gỗ nổi trên lòng hồ thủy điện Bình Điền. Ảnh: K.T.

Tại buổi làm việc, chính quyền xã Bình Điền và lực lượng kiểm lâm đã đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền khẩn trương hoàn thiện công tác trục vớt củi, gỗ còn lại trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước và đập. Sau khi hoàn thành công việc, đề nghị có báo cáo khối lượng cụ thể gửi UBND xã và Chi cục Kiểm lâm thành phố. Đồng thời, đề nghị Công an xã Bình Điền tuyên truyền cho bà con về việc không trục vớt củi gỗ trên khu vực lòng hồ.

Các bên liên quan cũng đã thống nhất đề nghị thành lập hội đồng thống kê khối lượng gỗ, củi đã được trục vớt; kiểm tra, xác minh khối gỗ này là lâm sản hay là củi để đề xuất phương án xử lý phù hợp. Khi chưa có kết quả giải quyết, đoàn kiểm tra đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền đảm bảo không để các phương tiện và người dân vận chuyển gỗ, củi đã trực vớt ra ngoài khu vực lòng hồ thủy điện.