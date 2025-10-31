Yêu cầu vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho vùng hạ du

Vận hành tại Hồ Tả Trạch góp phần cắt giảm lũ cho hạ du

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi các bộ ngành, địa phương về việc vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Theo công điện, trong những ngày cuối tháng 10/2025 vừa qua, mưa lớn đã gây lũ vượt lịch sử trên 2 tuyến sông tại TP. Huế và Đà Nẵng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Việc chủ động vận hành hồ chứa để dành dung tích phòng lũ và giảm lũ đã góp phần quan trọng trong việc giảm lũ và không làm gia tăng ngập lụt cho hạ du.

Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối ngày 1/11 đến chiều tối ngày 3/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực TP. Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 750mm; ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Theo nhận định ban đầu của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 5/11, bão số 13 sẽ đi vào biển Đông; khoảng ngày 7/11, bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm ảnh hưởng từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong khoảng thời gian từ đêm ngày 6 - 9/11.

Để giảm ngập lụt cho hạ du và an toàn công trình trong tình huống mưa, lũ kéo dài góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ và UBND các tỉnh, thành từ Nghệ An đến Quảng Ngãi theo nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo các chủ hồ khẩn trương vận hành điều tiết các liên hồ, đơn hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo ưu tiên giành dung tích phòng lũ cho hạ du.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường xảy ra. Thông báo kịp thời đến chính quyền cơ sở, người dân vùng hạ du, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy và các bến đò ngang, đò dọc để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản trong quá trình vận hành.

Đồng thời, trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và các cơ quan liên quan theo quy định.