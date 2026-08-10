Đi cao tốc, và thấy

Thế nhưng, một chiếc xe tải phía sau cứ inh ỏi bóp còi phóng tới đòi vượt. Vượt sao được đoạn này, ưng tốn tiền “ngu” sao? Chỉ một quãng ngắn mà không “kiên trì” được à… Nghĩ chưa hết ý thì xe đã gặp cao tốc. Tay tài xế xe tải lúc này mới vượt lên và ngoái đầu nhìn lại đầy vẻ hăm dọa (!). Tôi bật cười, ra đường sao có nhiều loại người quái thế…

So với những lần trước từng đi, cao tốc LS -TL bây giờ quá tuyệt. Việc đầu tư mở rộng, nâng cấp lên 4 làn xe cơ bản đã gần xong, hy vọng kịp cho việc thông xe toàn tuyến vào cuối năm nay theo kế hoạch. Phóng xe trên cao tốc bây giờ cảm thấy thoải mái và an toàn hơn rất nhiều.

Cao tốc La Sơn -Túy Loan có những đoạn cảnh quan tuyệt đẹp.

Nói “cơ bản gần xong” nghĩa là chưa hoàn thiện hoàn toàn. Trên toàn tuyến, hiện vẫn còn một số vị trí đang còn được tiếp tục thi công bạt núi, mở rộng nền đường; còn những đoạn chưa lắp đặt dải phân cách cứng; còn những đoạn xe chỉ lưu thông được 2 làn được phân chia ở giữa bằng một vạch sơn vàng liền mạch… Nhưng như thế là đã quá nỗ lực rồi, đã thấy tương lai phơi phới trước mặt, đã quá an toàn so với hôm qua rồi…. Đang vui vui tự nghĩ thì: Vèo! Một chiếc xe tải đâu từ phía sau vọt lên, vượt phải. Hú hồn, chả còi chả đèn. Mà đoạn đường đang đi chưa mở xong, vẫn có bảng cấm vượt kia mà. Tôi lắc đầu ngao ngán và tự nhủ lo đề cao cảnh giác. Và sự cảnh giác quả là không thừa, chiếc xe tải kia không phải là trường hợp cá biệt mà rất nhiều trường hợp khác nữa, đủ chủng đủ loại cứ phăm phăm thấy chỗ nào rộng là “chui”, bất kể cấm hay không cấm.

Một số đoạn vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

Mấy chục cây số cao tốc, kinh nhất có lẽ là chiếc bán tải biển số 50C... Vượt phải vượt trái lia chia, dù đường có chia làn hay chưa chia làn vẫn… chưa đáng kể. Đáng kể và đáng… “nể” nhất là nó cả gan lấn sang cả chiều ngược lại để vượt. Nói dại mồm, vô phúc lúc ấy có chiếc nào ngược chiều không xử lý kịp, thì với tốc độ ấy mà táng nhau hậu quả sẽ thảm khốc đến nhường nào!

Còn vui nhất có lẽ là mấy chiếc xe tải cỡ lớn. Không biết chúng chở hàng gì, nặng bao nhiêu mà lên những con dốc không lấy gì làm cao lắm, nhiều chiếc thấy cứ rù rù như rùa bò. Báo hại những chiếc đi sau cũng rùa bò theo vì trúng đoạn đường cấm vượt. Ngược lại khi xuống dốc, chúng ỷ xác to chở nặng nên cứ theo gia tốc phăm phăm mà phóng, có khi bất chấp cả biển báo tốc độ tối đa đoạn đường cho phép…

Để an toàn trên cao tốc, đòi hỏi ý thức chấp hành luật lệ giao thông phải thực sự nghiêm túc (Ảnh minh họa)

Muôn hình vạn trạng và loạn xị xà ngầu như thế, chả trách lâu lâu lại nghe xảy ra tai nạn, trong đó có những vụ rất nghiêm trọng. Tự an ủi có lẽ do tuyến đường thi công chưa hoàn thiện, hệ thống camera giám sát chưa được lắp đặt nên cánh tài xế nhiều người mới chủ quan liều lĩnh như thế. Đến cuối năm nay, khi đã hoàn thiện, chắc hẳn không nhắc thì các bác tài cũng lo mà vào quy củ. Tuy nhiên, từ đây cho đến cuối năm còn những 4 tháng, lại đang chuẩn bị vào mùa mưa gió, nếu cứ thả nổi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?!

Một vụ tai nạn giao thông thường để lại nỗi đau cho nhiều gia đình và gánh nặng to lớn cho cả xã hội, nên rất mong các cơ quan hữu trách cần để mắt đến tình trạng này.