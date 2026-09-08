Khẳng định vị thế Việt Nam tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Gian hàng quốc gia Việt Nam tại CAEXPO năm 2023. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) mới đây cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia CAEXPO lần thứ 23 năm 2026 với quy mô lớn, tổng diện tích trưng bày khoảng 3.000m2 với 170 gian hàng, trở thành một trong những quốc gia ASEAN có diện tích gian hàng lớn nhất tại CAEXPO năm nay.

Hiện tại, gần 100 doanh nghiệp Việt Nam đã xác nhận tham gia, trong đó có các doanh nghiệp hàng đầu với các sản phẩm trưng bày thuộc các lĩnh vực thế mạnh truyền thống như thực phẩm và đồ uống, đồ gỗ nội thất, thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, việc tiếp tục tham gia CAEXPO với quy mô lớn, thể hiện đầy đủ sự tự tin và thái độ tích cực của Việt Nam trong việc phát triển thị trường Trung Quốc và tận dụng nền tảng CAEXPO để tăng cường hợp tác thiết thực giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Được biết, CAEXPO bám sát triết lý tổ chức mới "nắm bắt nhu cầu, kết nối chính xác", Việt Nam tích cực tham gia khu triển lãm nhu cầu các nước ASEAN, được thiết lập lần đầu tiên tại CAEXPO năm nay, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, thành phố thông minh, phát triển khu công nghiệp và du lịch văn hóa, với việc công bố các dự án cụ thể và nhu cầu ứng dụng, thúc đẩy sự chuyển dịch trong tham gia hội chợ từ việc chỉ xuất khẩu sản phẩm sang tập trung kép vào kết nối công nghiệp và hợp tác đầu tư, làm phong phú thêm nội dung và mở rộng quy mô hợp tác Việt Nam-Trung Quốc.

Tại hội chợ năm nay, tỉnh An Giang của Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò "thành phố quyến rũ", giới thiệu những ưu thế về vị trí địa lý, tài nguyên phong phú, để chuyển đổi từ xuất khẩu hàng hóa sang hợp tác công nghiệp.

Tỉnh An Giang sẽ tập trung quảng bá các sản phẩm nông, lâm nghiệp chất lượng cao, đặc sắc, cũng như bố cục sản xuất, quy hoạch khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và tài nguyên du lịch. Điều này sẽ giới thiệu nền tảng công nghiệp và môi trường kinh doanh của địa phương cho các doanh nghiệp toàn cầu, mở rộng kênh thị trường cho nông sản và chủ động thu hút đầu tư để thúc đẩy hợp tác thiết thực ở cấp địa phương.

Ngoài ra, Cục Xúc tiến thương mại của Việt Nam sẽ tổ chức các đơn vị mua hàng và khu công nghiệp trong nước mang theo danh sách hàng hóa và nhu cầu hợp tác sang tham dự hội chợ, tập trung vào các công nghệ tiên tiến và giải pháp hoàn thiện của Trung Quốc trong các lĩnh vực như sản xuất thông minh, logistics thông minh và quản trị đô thị, tiến hành kết nối chính xác các nhu cầu với đối tác Trung Quốc.

Theo đánh giá của phía Trung Quốc, từ các doanh nghiệp hàng đầu định kỳ tham gia hội chợ, các chính quyền địa phương chủ động thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, đến các đội ngũ mua hàng chuyên nghiệp kết nối chính xác các nhu cầu, sự tham gia của Việt Nam tại hội chợ năm nay thể hiện một mô hình hoàn toàn mới với chủ thể tham gia đa dạng hơn, nội dung phong phú hơn, quy mô toàn diện hơn và hướng tới mục tiêu chính xác hơn.

Dựa vào Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, một nền tảng cốt lõi cho hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và ASEAN, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đang phá vỡ mô hình thương mại hàng hóa đơn lẻ truyền thống, đẩy nhanh việc mở rộng và nâng cấp hướng tới hợp tác sâu rộng hơn trong hội nhập chuỗi công nghiệp, chung tay xây dựng chuỗi cung ứng và liên kết chuỗi đầu tư, không ngừng tạo ra động lực mới cho hợp tác kinh tế-thương mại song phương.

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