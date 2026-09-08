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Thế giới

Liên hiệp các Tổ chức người Việt Nam tại Nga tăng cường gắn kết, nắm bắt tình hình cộng đồng

ClockThứ Ba, 08/09/2026 13:35
Ngày 7/9, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giớiViệt Nam và Nga thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vựcMở rộng hợp tác năng lượng, giáo dục Việt Nam-Nga

Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng phát biểu. (Ảnh: THANH THỂ) 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng cho biết, thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát triển, hội nhập ngày càng sâu vào đời sống xã hội sở tại, đồng thời duy trì tinh thần đoàn kết, gìn giữ các giá trị truyền thống và hướng về quê hương, đất nước.

Tại cuộc họp, Đoàn Chủ tịch xác định hai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục kiện toàn bộ máy các đơn vị thuộc Liên hiệp và tăng cường công tác nắm bắt thông tin về cộng đồng người Việt Nam tại các địa phương. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều phối và hỗ trợ cộng đồng. 

Nhân dịp này, Quỹ Khai sáng trao Giấy khen tặng các học sinh, sinh viên tại Nga có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu. Đối tượng được xét khen thưởng là những cá nhân có thành tích đặc biệt nổi bật, như đạt giải tại các kỳ thi Olympic, có bằng sáng chế, phát minh hoặc có công trình được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín.

Quỹ Khai sáng là một trong bốn dự án của Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” - tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm hỗ trợ các sáng kiến, hoạt động góp phần gìn giữ, củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. 

Mỗi năm, Quỹ Khai sáng trao học bổng tặng 3 học sinh có thành tích nổi bật và 17 sinh viên Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc nhất toàn Liên bang Nga.

https://nhandan.vn/lien-hiep-cac-to-chuc-nguoi-viet-nam-tai-nga-tang-cuong-gan-ket-nam-bat-tinh-hinh-cong-dong-post987029.html?gidzl=QiaITpo58K1er1jtCvCeGsJK5t4fo7f6VjCJ92-RBXTxt4SYVff_6ddLGIied7WPUj1AAc5ZVmi0E8KiGW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Liên hiệpTổ chứcViệt NamNga
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