Sẽ hoàn thành 34 dự án giao thông trong năm 2026

Theo kế hoạch năm 2026 phải hoàn thành 34 dự án/dự án thành phần

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026 của Bộ Xây dựng chiều nay (ngày 4/9) về công tác triển khai đầu tư dự án, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết theo kế hoạch, năm 2026 có 10 dự án dự kiến khởi công, bao gồm cả các dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và dự án trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản.

Hoàn thành 34 dự án giao thông trong năm 2026

Đến nay đã khởi công 5 dự án gồm: Dự án Cầu Ninh Cường; Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt-Thanh Luyện; hoàn thiện hầm Cù Mông; Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội; Dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An).

Còn 5 dự án đang tích cực triển khai để khởi công theo kế hoạch gồm: Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam; Dự án 3 tuyến Quốc lộ (53, 62, Nam Sông Hậu) tại Đồng bằng sông Cửu Long; Dự án cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng; Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hòa Lạc-Hòa Bình.

Cùng với đó, theo kế hoạch năm 2026 phải hoàn thành 34 dự án/dự án thành phần, bao gồm dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản (24 dự án/dự án thành phần) và dự án trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản (10 dự án/dự án thành phần).

Hiện, các dự án/dự án thành phần đã hoàn thành gồm cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (Dự án thành phần 1, 2, 3); Dự án tuyến tránh thành phố Cao Bằng; Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc; Dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ; Dự án Quốc lộ 8C; Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà; Dự án thành phần 1 đoạn tránh Ba Đồn thuộc Dự án Quốc lộ 12A; Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội-Vinh; Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh-Nha Trang.

Nhiều dự án chưa đáp ứng tiến độ, chưa hoàn thành các hạng mục an toàn giao thông

Có 23 dự án/dự án thành phần đang thi công, tuy nhiên vẫn còn một số dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản chưa đáp ứng tiến độ như: Chợ Mới-Bắc Kạn; Cam Lộ-La Sơn; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận; Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì…

Ngoài ra, toàn bộ các dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 đã được đưa vào khai thác, nhưng việc tổ chức thi công các hạng mục còn lại của một số dự án vẫn còn chậm.

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số nguyên nhân khách quan do công tác giải phóng mặt bằng chậm, thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng, giá nhiên liệu thời gian vừa qua tăng đột biến dẫn đến nhà thầu thi công cầm chừng; còn nguyên nhân chủ quan do các chủ đầu tư/ban quản lý dự án chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chưa quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công, chậm trễ trong việc thực hiện các thủ tục điều chuyển khối lượng, thay thế một số nhà thầu chậm tiến độ.

Trong tháng 8/2026, Bộ Xây dựng đã đưa vào thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang từ ngày 14/8/2026.

Tính chung từ đầu năm đến nay, đã có 15 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam hoàn thành đưa vào thu phí; hệ thống thu phí ghi nhận tổng lưu lượng trên 16 triệu lượt phương tiện; thu, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.142 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc. Tổng số thu phí sử dụng đường bộ đến 15/8/2026 đạt 9.335 tỷ đồng, đạt 65,8% dự toán được Bộ Xây dựng giao năm 2026.

Vận tải tăng trưởng 2 con số

Về công tác vận tải, Bộ Xây dựng đánh giá sản lượng vận tải hàng hóa và hành khách từ đầu năm đến nay tiếp tục đạt mức tăng tích cực, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và lưu thông hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế.

So với cùng kỳ năm trước, vận tải hành khách tháng 8 tăng 17,9% về vận chuyển và tăng 16% về luân chuyển; vận tải hàng hóa tăng 17,6% về vận chuyển và tăng 17,3% về luân chuyển.

Tuy nhiên, hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt 8 tháng qua cho thấy xu hướng sụt giảm so với cùng kỳ, với khối lượng vận chuyển giảm 16,6% và luân chuyển giảm 6,8%. Điều này bộc lộ sự mất cân đối trong hệ thống vận tải khi đường sắt chưa thể hiện đúng vai trò và ưu thế vốn có. Do đó, cần nghiên cứu giải pháp kết nối đa phương thức, nâng cao năng lực vận hành và sức cạnh tranh cho đường sắt là rất cần thiết để điều chỉnh thị phần hợp lý và tối ưu hóa chi phí vận tải toàn ngành.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục tăng cường công tác quản lý vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ, kiểm soát giá cước vận tải, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân, lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.