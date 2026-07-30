Dùng đất lẫn đá đắp nền đường tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật

Việc đắp nền đường đang triển khai trên nhiều đoạn tuyến của cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đá lộ thiên trên công trường

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng với tổng chiều dài toàn tuyến 98,73km, trong đó, đoạn đi qua địa bàn thành phố Huế dài khoảng 62,72km. Công trình do Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với mục tiêu nâng cấp tuyến đường lên 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng từ 22m - 23,25m, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trên tuyến đường huyết mạch Bắc - Nam.

Ghi nhận của PV cho thấy, thời gian qua, việc thi công nền đường đã cơ bản hoàn thành, một số đoạn nhà thầu đã tiến hành thảm bê tông nhựa. Trong khi đó, một số đoạn tuyến còn lại nhà thầu đang vận chuyển đất san lấp từ mỏ hoặc điều phối giữa các gói thầu đưa về bãi tập kết để thi công đắp mở rộng nền đường.

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đến nay, công tác đào nền đường đã đạt khoảng 48% (hơn 1,6/3,4 triệu m3), đắp nền đường đạt khoảng 38%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tại một số đoạn tuyến nâng cấp, ghi nhận thực tế cho thấy tình trạng đá đủ kích thước lớn nhỏ xuất hiện khá dày đặc tại các mái taluy.

Cụ thể, tại Km48 đoạn qua phường Phong Điền, TP. Huế, thuộc gói thầu của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thi công, phần mái taluy bên tuyến đường vừa được mở rộng, xuất hiện nhiều đá tảng với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Đến nay, nhà thầu vẫn chưa thu gom, vận chuyển số lượng đá này rời khỏi công trường.

Tương tự, tại KM50 thuộc tuyến cao tốc cũng do nhà thầu này thi công, việc đào đắp nền đường đã hoàn thiện nhưng ở phần mái taluy cũng xuất hiện nhiều loại đá với kích cỡ khác nhau. Trong đó, các loại đá có kích thước lớn được thu gom lại tập kết ở chân taluy của tuyến đường nhưng chưa được vận chuyển đi. Việc xuất hiện nhiều đá tảng trong quá trình đào đắp, mở rộng tuyến cao tốc gây lo ngại về chất lượng công trình.

Ông N.V.L (phường Phong Điền, TP. Huế) cho biết: “Người dân không rõ tiêu chuẩn kỹ thuật đắp nền đường cao tốc như thế nào, nhưng nhìn từ mái taluy thấy đá xuất hiện rất nhiều. Không chỉ tại KM 50 mà còn nhiều điểm khác”.

Taluy đoạn đường mở rộng tại Km 48 của cao tốc Cam Lộ - La Sơn có lẫn nhiều đá kích thước lớn.

Bảo đảm chất lượng

Trước những băn khoăn của dư luận về chất lượng nền đường, các đơn vị liên quan đã làm rõ bản chất kỹ thuật của vật liệu san lấp đang sử dụng.

Ông Nguyễn Duy Thành, cán bộ kỹ thuật của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh cho biết, nguồn vật liệu đắp nền được khai thác từ các mỏ cấp phép hợp pháp tại Km36 và Km38, kết hợp với việc điều phối ngang, dọc giữa các gói thầu với khối lượng khoảng 50.000m3.

“Vật liệu có lẫn đá trong quá trình đắp nền là hiện tượng thực tế trên công trường. Tuy nhiên, kích thước và tỷ lệ đá hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng”, ông Thành khẳng định.

Ông Vũ Quang Huỳnh, cán bộ tư vấn giám sát công trình mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho rằng, trong quá trình đắp đất xây dựng nền đường, dù là đất điều phối hay đất lấy từ mỏ thì vẫn có lẫn đá. Kỹ thuật bắt buộc máy xúc phải gạt đá to sang một bên. Vật liệu đắp bên dưới không được lẫn đá tảng. Nếu có lẫn đá thì yêu cầu kích thước nhỏ với số lượng thấp. Số đá to còn lại sẽ được nhà thầu thi công chia làm nhiều đợt gom vận chuyển về bãi thải.

Cũng theo ông Vũ Quang Huỳnh, theo quy định, quy chuẩn của Bộ Xây dựng, nếu đá có cường độ dưới 20 MPa (chỉ số đo lường lực tác động trên một diện tích bề mặt), dùng búa cao su đập hoặc máy lu chuyên dụng cán vỡ thì đạt. Đối với đá trên 20 MPa, kích thước phải nhỏ hơn 2/3 chiều dày lớp đắp nền đường. Ví dụ, lớp đắp dày 30cm thì viên đá kích thước lớn nhất chỉ được phép dưới 20cm. Hàm lượng đá không được vượt quá 30% thì vẫn được nghiệm thu là đắp đất bình thường. Nếu hàm lượng đá từ 30% đến 70% sẽ được nghiệm thu theo tiêu chuẩn đắp đất lẫn đá. Việc thi công nền đường đắp đá hiện nay bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu theo quy định, quy chuẩn của Bộ Xây dựng. Với những quy chuẩn kỹ thuật được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn vật liệu đầu vào đến thi công và nghiệm thu, đơn vị giám sát khẳng định nền đường đắp đất lẫn đá tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn bảo đảm an toàn, đáp ứng đúng tiêu chuẩn thiết kế và chất lượng công trình quốc gia.