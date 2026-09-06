Thiệt hại do nắng nóng: Pháp tung gói hỗ trợ nông dân hơn 1 tỷ euro

Nguồn: RTE

Không chỉ ngành rượu vang, nông nghiệp Pháp cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do nắng nóng, cháy rừng và hạn hán. Tuần trước, Chính phủ Pháp công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá hơn 1 tỷ euro dành cho nông dân.

Trong tổng số tiền hỗ trợ, khoảng 520 triệu euro dự kiến được giải ngân nhanh thông qua cơ chế bồi thường tổn thất do thiên tai, giúp giảm nguy cơ các trang trại rơi vào tình trạng phá sản.

Chính phủ cũng dành 235 triệu euro cho quỹ phục hồi để hỗ trợ mua hạt giống, cây giống và thức ăn chăn nuôi. Các biện pháp khác gồm giảm thuế đất, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp nhiên liệu. Chương trình hỗ trợ mua phân đạm cũng được kéo dài đến cuối năm với ngân sách 145 triệu euro.

Bộ trưởng Nông nghiệp Annie Genevard cho biết Pháp đứng trước "yêu cầu kép": Bồi thường thiệt hại để ngăn các trang trại phá sản, đồng thời hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Theo bà Genevard, Chính phủ đưa ra gói hỗ trợ nông dân trong bối cảnh ngân sách khó khăn, khi Pháp đang đối mặt với những tranh luận gay gắt nhằm giảm thâm hụt và nợ công.

Ngành nông nghiệp Pháp đang đối mặt với mức sụt giảm năng suất lên tới 50%, riêng rau quả lên tới 80%. Ngành chăn nuôi cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do thiếu thức ăn chăn nuôi và thiệt hại về vật nuôi, trong đó có gia cầm.

Hiệp hội Nông dân Quốc gia Pháp ước tính thiệt hại do suy giảm sản lượng ít nhất 10 tỷ euro, trong đó lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt mỗi ngành thiệt hại hơn 5 tỷ euro. Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, nhiệt độ trung bình trong tháng 7 đạt 24,9 độ C, vượt các mức từng ghi nhận vào năm 2003 và 1976.

Khoảng 65% lãnh thổ trải qua hạn hán nghiêm trọng và 95 tỉnh phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng nước vào thời điểm cao nhất của mùa hè. Bộ Tài chính Pháp cảnh báo nắng nóng và hạn hán trong mùa hè có thể khiến tăng trưởng kinh tế giảm 0,1%, chủ yếu do doanh thu nông nghiệp sụt giảm mạnh.

Nắng nóng, hạn hán khiến sản lượng rượu vang Pháp giảm xuống mức thấp lịch sử

Sản lượng rượu vang Pháp năm 2026 dự kiến giảm 6% so với năm 2025, xuống mức thấp nhất trong gần 70 năm, sau một mùa Hè với những đợt nắng nóng chưa từng có cùng tình trạng hạn hán.

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Pháp, sản lượng rượu vang của nước này dự kiến đạt chưa đến 34 triệu hectolit trong năm 2026. Pháp hiện là nhà sản xuất rượu vang lớn thứ hai thế giới, sau Italy.

Theo Tổ chức Nho và Rượu vang quốc tế (OIV), cơ quan theo dõi hoạt động sản xuất và tiêu thụ rượu vang toàn cầu, sản lượng rượu vang Pháp năm 2025 đã ở mức thấp lịch sử, thấp nhất kể từ năm 1957.

Cơ quan thống kê thuộc Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết sản lượng rượu vang năm 2026 dự kiến thấp hơn 17% so với mức trung bình giai đoạn 2021-2025. Sự sụt giảm này do diện tích trồng nho thu hẹp, cùng với năng suất giảm do hạn hán và các đợt nắng nóng trong mùa Hè.

Tính đến ngày 1/9, sản lượng rượu vang Pháp được ước tính ở mức gần 33,9 triệu hectolit, so với 35,9 triệu hectolit năm 2025. Một hectolit tương đương 100 lít.