Bộ trưởng Yeo Han-koo và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Ngày 18/5, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yeo Han-koo đã có buổi làm việc với Đại sứ các nước ASEAN tại Seoul nhằm trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và chuỗi cung ứng giữa Hàn Quốc và ASEAN trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu tiếp tục biến động nhanh chóng.

Tham dự cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh, ASEAN hiện không chỉ là một đối tác thương mại quan trọng mà còn là không gian hợp tác chiến lược hàng đầu của Hàn Quốc trong các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, công nghệ cao đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo đảm chuỗi cung ứng.

Đại sứ Vũ Hồ cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế thực chất, phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và kinh tế số.

Nhấn mạnh tính gắn kết chiến lược giữa ASEAN và Hàn Quốc là rất cần thiết, Đại sứ Vũ Hồ cho rằng “Người Hàn Quốc không thể thiếu kim chi, và thương mại Hàn Quốc cũng không thể thiếu ASEAN”.

Bộ trưởng Yeo Han-koo khẳng định, Hàn Quốc coi ASEAN là đối tác trọng tâm trong chiến lược kinh tế và thương mại của mình; đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với ASEAN theo hướng thực chất, ổn định và cùng có lợi, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp tương lai và an ninh chuỗi cung ứng.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hàn Quốc tiếp tục phát triển tích cực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

