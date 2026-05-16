  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Hàn Quốc coi ASEAN là đối tác trọng tâm trong chiến lược kinh tế và thương mại

ClockThứ Hai, 18/05/2026 15:12
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế thực chất, phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, kinh tế số.

Ủy ban ASEAN tại Kuwait khôi phục các hoạt động hợp tác ở nước sở tạiĐối thoại ASEAN-New Zealand lần thứ 33: Đẩy mạnh triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích chungHọc giả ASEAN và Trung Quốc thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế

Bộ trưởng Yeo Han-koo và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp) 

Ngày 18/5, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yeo Han-koo đã có buổi làm việc với Đại sứ các nước ASEAN tại Seoul nhằm trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và chuỗi cung ứng giữa Hàn Quốc và ASEAN trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu tiếp tục biến động nhanh chóng.

Tham dự cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh, ASEAN hiện không chỉ là một đối tác thương mại quan trọng mà còn là không gian hợp tác chiến lược hàng đầu của Hàn Quốc trong các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, công nghệ cao đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo đảm chuỗi cung ứng.

Đại sứ Vũ Hồ cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế thực chất, phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và kinh tế số.

Nhấn mạnh tính gắn kết chiến lược giữa ASEAN và Hàn Quốc là rất cần thiết, Đại sứ Vũ Hồ cho rằng “Người Hàn Quốc không thể thiếu kim chi, và thương mại Hàn Quốc cũng không thể thiếu ASEAN”. 

Bộ trưởng Yeo Han-koo khẳng định, Hàn Quốc coi ASEAN là đối tác trọng tâm trong chiến lược kinh tế và thương mại của mình; đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với ASEAN theo hướng thực chất, ổn định và cùng có lợi, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp tương lai và an ninh chuỗi cung ứng.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hàn Quốc tiếp tục phát triển tích cực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

https://nhandan.vn/han-quoc-coi-asean-la-doi-tac-trong-tam-trong-chien-luoc-kinh-te-va-thuong-mai-post962969.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: ASEANđối táctrọng tâm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy hợp tác và tăng cường kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc-ASEAN

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) khẳng định, KOIMA sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và kết nối đối tác tại Việt Nam cũng như các nước ASEAN trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác và tăng cường kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc-ASEAN
Hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 nhằm tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, trong đó ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu, đồng thời khẳng định hình ảnh, vị thế, vai trò của Việt Nam trong góp phần xây dựng một ASEAN đi trước, dẫn dắt và định hình thay đổi trong bối cảnh mới: Một thế giới đầy biến động, môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định.

Hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top