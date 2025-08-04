Nâng cấp tuyến hói, đảm bảo tiêu thoát nước mùa lũ

Nhiều đoạn hói Năm xã - Bảy Xã bị bồi lắng, đang được nạo vét kè gia cố

Hệ thống tiêu thoát lũ hói Năm Xã - Bảy Xã có chiều dài khoảng 25km, đi qua các phường Hương An, Kim Trà, là công trình thủy lợi kết hợp với giao thông, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhiều địa phương. Nhiều năm qua, công trình xuống cấp, sạt lở nhiều điểm gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước trong mùa mưa, ảnh hưởng môi trường cảnh quan trong khu vực.

Năm 2024, Dự án nạo vét gia cố mái các điểm xung yếu hói Năm Xã và Bảy Xã với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng đã triển khai và hoàn thành. Dự án do liên danh Công ty TNHH MTV Rồng Việt và Công ty TNHH Hằng Trung thi công, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư Xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh (nay là thành phố)làm chủ đầu tư. Dự án có mục tiêu nạo vét khơi thông dòng chảy, cung cấp nguồn nước cho các trạm bơm dọc 2 tuyến hói để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường khu vực. Mục tiêu dự án còn đảm bảo chống sạt lở các đoạn xung yếu, bảo vệ cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Công trình bao gồm toàn bộ phần xây lắp tuyến gia cố mái các điểm xung yếu ở hói Năm Xã và Bảy Xã. Trong đó, tuyến hói Năm Xã (thuộc địa bàn phường Hương An cũ), tiến hành nạo vét tuyến hói theo tuyến kè gia cố có chiều dài 450m và xây dựng kè gia cố bờ tả đoạn qua phường Hương An cũ với chiều dài 450m; tuyến hói Bảy Xã (qua địa bàn các phường Hương Chữ, Hương Xuân cũ), tiến hành nạo vét tuyến hói 2 đoạn có tổng chiều dài khoảng 1,5km; xây dựng kè gia cố 2 bờ đoạn qua phường Hương Chữ (cũ) với tổng chiều dài gia cố gần 1km. Theo đánh giá của Ban QLDA, tại các khu vực công trình nạo vét gia cố mái các điểm xung yếu hói Năm Xã và Bảy Xã thi công hoàn thành hiện nay tình trạng sạt lở đã không còn, lòng hói được nạo vét khơi thông cung cấp nước tưới tiêu và giúp tiêu thoát nước nhanh trong mùa mưa lũ...

Tuy nhiên, ngoài những đoạn đã đầu tư nâng cấp hoàn thành, hệ thống hói Năm Xã và Bảy Xã qua các địa phương vẫn còn nhiều đoạn tuyến xuống cấp, sạt lở. Đơn cử, đoạn qua phường Hương Chữ, Hương Xuân (nay là phường Kim Trà), hệ thống hói Năm Xã và Bảy Xã đi qua địa bàn khoảng 5km, có nhiệm vụ chuyển nước từ sông Hương vào kênh hói, phục vụ tưới tiêu cho hàng trăm ha lúa tại đây. Một số khu vực lòng hói bị bồi lắng, sạt lở và bèo gây tắc nghẽn khó khăn tiêu thoát nước cũng như tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, tại một số tuyến do kết hợp với đường giao thông, giao với các tuyến tỉnh lộ với mật độ giao thông khá lớn, tình trạng sạt lở bờ hói gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo nhiệm vụ tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, tăng cường khả năng thoát lũ vào mùa mưa, UBND thành phố đã yêu cầu các địa phương trên cơ sở sự cần thiết ưu tiên đầu tư, triển khai nạo vét chống bồi lấp, xử lý khẩn cấp các đoạn sạt lở nặng trên tuyến hói nhằm phòng, chống hạn hán, tạo nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, giao Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng công trình NN & PTNT thành phố nghiên cứu, khảo sát, lập dự án tổng thể nạo vét, chỉnh trang chống sạt lở, chống bồi lấp trên hệ thống hói Năm Xã, Bảy Xã.

Theo đó, UBND thành phố đang giao Ban QLDA lập chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có Dự án Nâng cấp hệ thống hói tiêu thoát lũ Năm Xã - Bảy Xã giai đoạn tiếp theo với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng. Ban QLDA đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Dự kiến, khoảng quý III đến quý IV năm 2026, Dự án Nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ Năm Xã - Bảy Xã với tổng mức đầu tư khoảng 160 tỷ đồng sẽ triển khai thi công.