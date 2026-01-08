Dự án trăm tỷ vướng vì một hộ dân chưa giao mặt bằng

Căn nhà ông, bà Dương Thanh Lững - Nguyễn Thị Lợi "án ngự" tại nút giao đường dẫn từ cầu Mỹ An xuống Quốc lộ 49

Chây ì bàn giao mặt bằng

DA Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê khởi công tháng 12/2021, sau khi điều chỉnh tiến độ, dự kiến hoàn thành tháng 9/2026. DA gồm 3 giai đoạn với tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hơn 228 tỷ đồng, còn lại của địa phương.

Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chủ đầu tư DA thông tin, tiến độ thi công gói thầu xây lắp giai đoạn 1 (gói thầu số 9) bao gồm toàn bộ phần xây lắp tuyến kè sông Phổ Lợi đoạn qua phường Dương Nỗ, nạo vét kè gia cố 2 bờ hói Phú Khê và xây dựng cầu Mỹ An với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng, đến nay việc thi công cơ bản đã hoàn tất.

Đối với hạng mục cầu Mỹ An thuộc gói thầu này, làn đường dẫn từ cầu xuống Quốc lộ 49 chưa thể thi công hoàn thiện vì vướng một hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng dù đã được cấp đất tái định cư.

Sau khi xây dựng hoàn thành hạng mục cầu Mỹ An, đơn vị thi công đã mở rộng nút giao giữa cầu này với Quốc lộ 49 nhằm đảm bảo giao thông trên đoạn tuyến. Tuy nhiên, dù đã sơn kẻ vạch phân làn nhưng hạng mục mở rộng nút giao vẫn còn vướng một căn nhà khiến làn gom dẫn từ cầu xuống Quốc lộ 49 vẫn dở dang.

Theo UBND phường Dương Nỗ, căn nhà trên của ông Dương Thanh Lững và bà Nguyễn Thị Lợi lấn chiếm đất để xây dựng có diện tích 40,5m², thuộc thửa đất số 33 tại bản đồ quy hoạch thu hồi đất là đất quy hoạch do Nhà nước quản lý. Ngày 15/12/2025, UBND phường Dương Nỗ đã có Quyết định số 1175/QĐ-UBND phê duyệt đền bù tái định cư DA và gia đình ông, bà Lững - Lợi không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và không được bố trí đất tái định cư theo quy định.

Được biết cách đây khoảng 10 năm, chính quyền huyện Phú Vang (cũ) thực hiện giải phóng mặt bằng và khu đất của hai ông, bà nói trên đã được thu hồi do thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ Quốc lộ 49. Gia đình ông, bà cũng đã được UBND huyện Phú Vang (cũ) ban hành quyết định liên quan về việc giao đất xây dựng nhà ở tại lô đất số 671.77, tờ bản đồ số 03, diện tích 158m², tọa lạc tại thôn Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay thuộc tổ dân phố Mỹ An, phường Dương Nỗ, TP. Huế). Sau khi nhận đất, gia đình ông, bà xây dựng nhà ở nhưng sau đó đã bán rồi quay trở lại khu đất cũ sinh sống.

Chờ cưỡng chế

Ngày 23/12/2025, ông, bà Lững - Lợi đã có đơn trình các cơ quan về việc khi Nhà nước thu hồi nhà đất, gia đình ông không còn nơi ở khác, không biết đi về đâu, xin xem xét tạo điều kiện bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống.

Liên quan đến nội dung này, UBND phường Dương Nỗ đã có văn bản báo cáo xin ý kiến và UBND thành phố có Công văn số 12290/UBND-GPMB ngày 5/9/2025; Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 5264/SNNMT-CCQLĐĐ ngày 11/9/2025 trả lời về việc bố trí tái định cư đối với trường hợp ông, bà Lững - Lợi là không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định. Đến nay, hộ dân này vẫn chưa chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện DA. Được biết, DA được gia hạn tiến độ đến tháng 9/2026 nên hiện chủ đầu tư đang chờ địa phương, các đơn vị tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, thực hiện hoàn thiện nút giao của cầu Mỹ An và Quốc lộ 49.

Theo Ban QLDA, tiến độ thi công giai đoạn 1 đã hoàn thành gói thầu số 9; giai đoạn 2 thi công gói thầu số 16 đạt khoảng 94%, phần khối lượng còn lại gồm từ cầu La Ỷ qua cầu Lợi Nông dài khoảng 150m, tuyến đường xe đạp số 2 và kè dài khoảng 730m từ cầu Lợi Nông về cầu Chợ Nọ (nơi có 10 hộ tái định cư) hiện chưa triển khai được do phải chờ thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng; giai đoạn 3 thi công gói thầu số 23 đạt 98%. Đến thời điểm hiện tại đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho tất cả các hộ bị ảnh hưởng của DA. Ban QLDA Khu vực 1 đang phối hợp với UBND phường Dương Nỗ chi trả tiền đền bù cho 10 hộ dân còn lại trong thời gian tới để bàn giao mặt bằng thi công.

Trong năm 2026, Ban QLDA tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành đối với DA Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê. Cũng theo Ban QLDA, lũy kế vốn bố trí đến nay cho DA là hơn 259 tỷ đồng, trong đó năm 2025 là 35 tỷ đồng (từ nguồn thu sử dụng đất). Giá trị giải ngân năm 2025 là 35 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Năm 2026, DA được bố trí vốn 11 tỷ đồng. Ban QLDA sẽ tiếp tục phối hợp với hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của các địa phương để sớm chi trả đền bù nhằm triển khai thi công các đoạn còn lại của DA.