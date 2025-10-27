Thông tuyến đường sắt qua Huế, Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài hoạt động bình thường

Tuyến đường sắt Bắc-Nam qua địa bàn TP. Huế đã được thông tuyến trở lại

Tuy nhiên, tốc độ hạn chế chỉ chạy được 5km/h để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn tàu khác qua khu vực. Trước đó, nhiều đoạn đường sắt qua địa bàn TP. Huế bị nước lũ cuốn trôi đá, làm trơ ray, mất ổn định nền đường.

Hàng trăm công nhân ngành đường sắt đã được huy động tăng ca xuyên đêm, khẩn trương gia cố, bổ sung vật liệu, kiểm tra độ ổn định nền ray, để kịp thời thông tuyến sớm nhất. Trong thời gian tuyến đường bị chia cắt, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách an toàn qua khu vực bị ngập.

Để bảo vệ công trình, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cũng đã điều 2 đoàn tàu chở tổng cộng 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra án ngữ trên hai cầu, tăng tải trọng nhằm chống nguy cơ lũ cuốn trôi.

Hiện, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, các chuyến bay vẫn hoạt động bình thường nhưng có giảm chuyến do nhiều hành khách bị ảnh hưởng mưa lũ.