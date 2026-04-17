Công bố 309 bến cảng và 14 cảng dầu khí

Cảng biển Hòn La (Quảng Trị).

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang vừa thay mặt Bộ trưởng ký ban hành Quyết định số 505/QĐ-BXD về việc công bố Danh mục bến cảng, cầu cảng thuộc các cảng biển Việt Nam. Với sự xuất hiện của 309 bến cảng và 14 cảng dầu khí ngoài khơi, danh mục mới này không chỉ là công cụ quản lý nhà nước mà còn là cơ sở quan trọng để các doanh nghiệp, địa phương khai thác tối đa tiềm năng kinh tế biển.

Mạng lưới 309 bến cảng trải dài từ bắc chí nam

Theo danh mục vừa được công bố, hệ thống bến cảng Việt Nam hiện có tổng cộng 309 bến cảng phân bổ tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Tại khu vực phía bắc, các cảng biển lớn như Hải Phòng và Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế cửa ngõ quốc tế với số lượng bến cảng tập trung lớn, tiêu biểu như bến cảng Cái Lân, cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) và bến cảng Lạch Huyện.

Quyết định số 505/QĐ-BXD có hiệu lực ngay từ ngày ký, chính thức thay thế Quyết định số 318/QĐ-BXD ban hành ngày 26/3/2025. Việc cập nhật danh mục lần này được thực hiện dựa trên các Nghị định của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng và tiêu chí phân loại cảng biển, nhằm kiện toàn hệ thống hạ tầng hàng hải quốc gia.

Dọc dải miền trung, các bến cảng tổng hợp và chuyên dùng tại Thanh Hóa (Nghi Sơn), Đà Nẵng (Tiên Sa, Liên Chiểu), và Quảng Ngãi (Dung Quất) đóng vai trò then chốt trong việc kết nối giao thương khu vực và phục vụ các khu công nghiệp, nhà máy lọc hóa dầu lớn.

Đặc biệt, tại khu vực phía nam, hệ thống cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự hiện diện mạnh mẽ của các bến cảng nước sâu và bến cảng container hiện đại. Có thể kể đến cụm bến cảng Cái Mép-Thị Vải, các bến cảng tại Cát Lái, Hiệp Phước và hệ thống bến cảng dọc theo sông Đồng Nai, Nhà Bè, đóng góp chủ lực vào tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển cả nước.

Khẳng định vị thế với 14 cảng dầu khí ngoài khơi

Bên cạnh hệ thống bến cảng ven bờ, Bộ Xây dựng cũng công bố danh mục 14 cảng dầu khí ngoài khơi, minh chứng cho năng lực khai thác năng lượng tại thềm lục địa và các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Danh sách này bao gồm các cảng dầu khí quan trọng tại các mỏ như: Sư Tử Đen, Hồng Ngọc, Thăng Long-Đông Đô (thuộc cảng biển Bình Thuận); mỏ Đại Hùng, Rạng Đông, Rồng Đôi, Tê Giác Trắng, Chim Sáo, Biển Đông, Sao Vàng-Đại Nguyệt, Chí Linh, cùng các cảng mỏ của Vietsovpetro (thuộc cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu) và mỏ Sông Đốc (thuộc cảng biển Cà Mau). Sự vận hành của các cảng dầu khí này không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn đóng góp to lớn vào ngân sách và khẳng định sự hiện diện kinh tế tại các vùng biển xa.

Để danh mục này đi vào thực tiễn hiệu quả, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trách nhiệm hướng dẫn quản lý, khai thác các bến cảng, cầu cảng theo đúng pháp luật. Đơn vị này cũng có nhiệm vụ hằng năm cập nhật biến động để trình Bộ công bố các danh mục sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Song song đó, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng được giao chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc tổ chức quản lý và công bố định kỳ. Việc công bố rõ ràng, minh bạch danh mục bến cảng là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

