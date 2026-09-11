Chuẩn bị kịch bản vận hành hồ chứa cho lượng mưa từ 250 - 500mm

Hồ Tả Trạch còn nhiều dung tích phòng lũ cho vùng hạ du.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, từ ngày 11 - 15/9, trên địa bàn tiếp tục có mưa lớn diện rộng, mưa với cường độ mạnh tập trung từ ngày 12 - 14/9. Tổng lượng mưa cả đợt tính từ ngày 11 - 15/9 phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu đánh giá, hiện nay là thời kỳ đầu mùa lũ, hầu hết mực nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang ở mức thấp so với mực nước dâng bình thường. Với lượng mưa 250 - 400mm/48 giờ, các hồ có thể cắt lũ hoàn toàn.

Cụ thể, chiều 11/9, mực nước hồ Tả Trạch ở mức +24,09m, lưu lượng đến hồ 80,56m3/s; lưu lượng về hạ du 28m3/s; mực nước hồ thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) +47,18m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 351m3/s; lưu lượng về hạ du 167m3/s; mực nước hồ thủy điện Bình Điền trên sông Hương +57,72m, lưu lượng đến hồ 263m3/s, lưu lượng về hạ du 32m3/s.

Để ứng phó với đợt mưa lớn những ngày tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa cho các mức lượng mưa dự báo từ 250 - 500mm, để chủ động vận hành liên hồ chứa khi có mưa lớn xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương cần chú ý ngập úng đô thị, nước dâng khu vực ven biển, đầm phá và nguy cơ lũ quét, sạt lở tại khu vực vùng núi. UBND thành phố cũng đã lập phương án để chủ động điều tiết, vận hành an toàn các công trình hồ chứa và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn.