“Lá chắn” giảm ngập sâu ở Phú Lộc

Kênh thoát lũ trên địa bàn xã Phú Lộc góp phần giảm lũ cho vùng hạ du

Giảm lũ

Mùa mưa lũ năm nay, người dân xã Phú Lộc (TP. Huế) đón những cơn mưa lớn trong tâm thế đỡ lo hơn mọi năm. Không còn cảnh nước dâng nhanh tràn ào ạt vào nhà, đường sá ngập sâu, xe cộ ùn tắc… Tất cả nhờ vào công trình kênh thoát lũ vừa hoàn thành, đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, khi khu vực đỉnh Bạch Mã hứng trận mưa kỷ lục với lượng mưa lên tới 1.739mm chỉ trong 24 giờ, nhiều người lại nhắc nhau về “nỗi ám ảnh” những mùa lũ trước đây khi nước từng bị ngập nửa mét trong nhà. Vậy mà lần này, có nhiều nhà nước chỉ ngập quanh sân rồi nhanh chóng rút. Ông Nguyễn Đình Tấn, người dân thôn Hòa Mậu, chia sẻ: “Nhờ có kênh thoát lũ, nhà tôi năm nay chỉ ngập sân, đỡ dọn dẹp nhà cửa”.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, hệ thống thoát lũ khu vực cầu Hai, huyện Phú Lộc (nay là xã Phú Lộc, TP. Huế) được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án từ tháng 11/2021. Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình nhằm tăng khả năng thoát lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ruộng vườn của các hộ dân khu vực sống hai bên sông Cầu Hai; giảm thiểu ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (nay là xã Phú Lộc) trong mùa mưa lũ, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Năm 2025, công trình này mới được bàn giao chính thức.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết: Từ cuối năm 2023, khi một số hạng mục chính hoàn thành, kênh thoát lũ đã bước đầu vận hành, hỗ trợ điều tiết nước. Đặc biệt trong năm nay, khi dự án cơ bản hoàn thành, các đợt mưa lớn vừa qua cho thấy kênh thoát lũ vận hành hiệu quả. “Thông thường lượng mưa Bạch Mã từ 600mm đổ về đã gây ngập các thôn và tràn ra Quốc lộ 1. Năm nay mưa trên 1.000mm nhưng chỉ gây ngập nhẹ và nước rút rất nhanh. Thời điểm các năm trước khi chưa có kênh thoát lũ, các đợt mưa lớn cao điểm tại Km 867, Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Cao Đôi Xã, xã Phú Lộc ngập từ 1 - 1,5m, có khi tắc đường trong thời gian dài, nhưng năm nay, mức ngập cao nhất cũng không quá 0,5m và rút nhanh sau 30 phút nếu mưa nguồn giảm”, ông Hiệp so sánh.

Góp phần đảm bảo an toàn giao thông

Tác dụng của kênh thoát lũ không chỉ thể hiện ở con số. Với người dân Phú Lộc, đây là lá chắn vững vàng trước những đợt mưa lũ bất ngờ. Ông Trương Ngọc Ly, Trưởng thôn Hòa Mậu cho hay: “Toàn thôn có hơn 350 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu. Mùa lũ năm nay, ai cũng bảo “may nhờ có kênh thoát lũ”. Trước kia, hơn một nửa số nhà trong thôn bị ngập, nay chỉ còn khoảng 20%. Số hộ phải di dời giảm từ 60 xuống còn 9. Bà con vẫn cảnh giác, nhưng yên tâm hơn rất nhiều”.

Xã Phú Lộc nằm dưới chân dãy Bạch Mã, nơi địa hình dốc khiến nước lũ đổ về nhanh và mạnh. Trước đây, chỉ cần mưa lớn 1 - 2 giờ, nước từ sườn núi đã tràn xuống đồng ruộng, đường sá, cuốn theo đất đá, cây cối, nhiều khi gây thiệt hại đáng tiếc. Giờ đây, dòng nước ấy đã có “lối đi riêng”, được chia bớt về sông Cầu Hai qua hệ thống kênh mới, giúp giảm tải cho vùng hạ lưu.

Ông Lư Bá Khánh, Trưởng thôn Cao Đôi Xã, đánh giá: “Không chỉ đỡ ngập nhà dân mà việc lưu thông được trong các tuyến đường là một điểm đáng mừng. Đợt mưa cuối tháng 10, nếu không có kênh thoát lũ, chắc chắn nhiều đoạn qua Quốc lộ 1 và đường liên thôn đã ngập sâu. Giờ thì xe vẫn chạy được, nước chỉ đọng cục bộ và rút rất nhanh. Cuộc sống của bà con, hoạt động giao thông không bị ảnh hưởng nhiều”.