Mưa lớn gây ngập úng cục bộ vùng thấp trũng

Mưa lớn gây ngập nhẹ ở Tỉnh lộ 4B, đoạn qua địa bàn phường Hóa Châu. Ảnh: Anh Phong

Tuần tra, giăng dây cảnh báo

Tại phường Hóa Châu, trên tuyến Tỉnh lộ (TL) 4B nhiều đoạn bị ngập sâu do mưa lớn gây ứ đọng nước. Các phương tiện qua lại tuyến đường này gặp không ít khó khăn, nhất là trong thời điểm nước dâng cao, dòng nước chảy mạnh.

Ông Lê Anh Hiếu, trú tại tổ dân phố Tây Phú, phường Hóa Châu cho biết: “Tuyến TL 4B có địa hình thấp trũng, nên thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Có thời điểm, nước dâng sâu, chảy xiết, người dân đi lại rất vất vả. Mong các cơ quan chức năng quan tâm nâng cao tuyến đường, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ”.

Tại xã Đan Điền, tối 28/10, mưa lớn kết hợp triều cường khiến tuyến đường Đập Cửa Lác bị ngập sâu. Chính quyền địa phương triển khai dựng rào chắn, tạm thời không cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này. Ông Trần Vĩnh, công nhân Trạm Quản lý Thủy nông Cửa Lác - Mỹ Xuyên thông tin: “Có thời điểm, nước tràn mặt đập hơn 10cm, nơi sâu từ 20–25cm. Sau khi nước rút, lực lượng chức năng khẩn trương dọn bèo, kiểm tra tình hình và mở lại tuyến đường để người dân đi lại”.

Không chỉ tại các vùng thấp trũng, mưa lớn còn ảnh hưởng đến giao thông ở khu vực trung tâm thành phố. Trong khung giờ cao điểm từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút ngày 29/10, việc lưu thông trên một số tuyến đường như Hùng Vương, An Dương Vương, Nguyễn Huệ gặp nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Thịnh, phụ huynh Trường Mầm non Vicoschool trao đổi: “Mưa lớn, phương tiện lưu thông đông khiến thời gian di chuyển của tôi kéo dài gấp đôi so với ngày thường”.

Lực lượng chức năng giăng dây hạn chế việc di chuyển ở một số tuyến đường bị ngập. Ảnh: Nam Anh

Tại phường An Cựu, mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến một số khu vực trũng thấp, trong đó có kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh. Nước chảy xiết, tràn qua mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngay từ đêm 28/10 đến sáng 29/10, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ban điều hành tổ dân phố tổ chức tuần tra, thông tin đến người dân, lắp đặt barie và giăng dây cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Bà Ngô Thị Hạnh, trú tại kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh chia sẻ: “Lo ngại mưa lớn kéo dài, gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân chủ động đưa xe đến nơi cao ráo để gửi, kê cao đồ đạc nhằm hạn chế thiệt hại khi nước dâng”.

Theo anh Lê Văn Triệu Ngân, Tổ trưởng Tổ dân phố 19, phường An Cựu, ban điều hành tổ dân phố thường xuyên túc trực tại các khu vực nguy hiểm để cảnh báo, ngăn người và phương tiện qua lại. Công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy được triển khai trước đó đã góp phần cải thiện tình trạng ngập úng cục bộ, hạn chế nước rút chậm tại một số vị trí.

Triển khai các phương án ứng phó

Trước diễn biến mưa lớn, các địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động rà soát, triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, xác định cụ thể lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần và địa điểm sơ tán người dân khi cần thiết.

Túc trực, chốt chặn ở đập Cửa Lác, xã Đan Điền. Ảnh: Tâm Anh

Trung tá Nguyễn Văn Trung, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Hóa Châu chia sẻ: “Đơn vị đã chuẩn bị các phương tiện như máy cole, bè, áo phao để phục vụ công tác ứng cứu, hỗ trợ người dân trong trường hợp cần thiết”.

Trong khi đó, tại phường An Cựu, bên cạnh việc tuần tra, cảnh báo và tổ chức rào chắn ở các khu vực xung yếu, chính quyền địa phương còn theo dõi diễn biến, kịp thời phát hiện những vị trí có nguy cơ mất an toàn qua camera AI. Theo bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu, đây là năm đầu tiên địa phương triển khai ứng dụng công nghệ camera AI, góp phần nâng cao hiệu quả theo dõi, chỉ đạo và tổ chức rào chắn tại các khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

Trạm đo mưa tự động tại xã Đan Điền. Ảnh: Anh Phong

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố khuyến cáo, các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các phương án ứng phó, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu. Khi lưu thông trong mưa, người dân cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hạn chế di chuyển qua các điểm ngập nước để bảo đảm an toàn.