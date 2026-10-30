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ClockThứ Sáu, 30/10/2026 17:33

Bàn giải pháp phát triển đô thị thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số

HNN.VN - Chiều 30/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo chuyên đề “Định hướng xây dựng và vận hành kịch bản đô thị thông minh tại thành phố Huế” và hội nghị cán bộ chuyên trách chuyển đổi số năm 2026, nhằm trao đổi định hướng, giải pháp phát triển đô thị thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Thành phố Huế được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 Tận dụng hạ tầng xanh và nền tảng đô thị thông minh ứng phó biến đổi khí hậu Đẩy nhanh giải ngân, nâng cao hiệu quả thực hiệnTrang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong ngành y tế Phần mềm hợp pháp, chuyển đổi số bền vững

 Các chuyên đề được chia sẻ tại hội thảo tập trung bàn định hướng, giải pháp phát triển đô thị thông minh ở Huế.

Hội thảo tập trung thảo luận giải pháp, hướng thống nhất triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 465 ngày 28/1/2026 của UBND thành phố ban hành Đề án phát triển đô thị thông minh thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 và Quyết định số 1893 ngày 9/6/2026 của UBND thành phố ban hành quy định kích hoạt dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Huế. Cụ thể là hướng đến thống nhất phương pháp xây dựng kịch bản, mô hình và cách thức triển khai dịch vụ đô thị thông minh trên nền tảng IOCv2 và ứng dụng Hue-S giữa các sở, ban, ngành, phường, xã và doanh nghiệp.

Chương trình hội thảo gồm 4 chuyên đề và 1 nội dung báo cáo chuyển giao, tập trung vào định hướng xây dựng kịch bản đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030; dự thảo Khung kiến trúc số thành phố Huế; chuyển đổi số cấp xã, phường; xây dựng nền tảng trí tuệ đô thị thông minh và hướng dẫn số hóa cơ sở dữ liệu hiện trạng hạ tầng.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Dương Anh chia sẻ định hướng, giải pháp xây dựng và triển khai các kịch bản đô thị thông minh của thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030. 

Hội thảo cũng tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất giải pháp triển khai các nhiệm vụ đô thị thông minh trong thực tiễn. Qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và doanh nghiệp; thống nhất cách thức triển khai các kịch bản, dịch vụ đô thị thông minh, từng bước đưa dữ liệu và nền tảng số vào phục vụ công tác quản lý, điều hành và nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Sở KH&CN ký kết biên bản bàn giao nền tảng số hóa hiện trạng hạ tầng với đại diện lãnh đạo 40 xã, phường. Việc bàn giao nền tảng góp phần tạo điều kiện để các địa phương chủ động số hóa, quản lý và khai thác dữ liệu hiện trạng hạ tầng, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và phát triển chính quyền số tại cơ sở.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG
 Từ khóa:
Hội thảođịnh hướngvận hànhgiải phápđô thị thông minhchuyển đổi sốphường
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