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Điều tiết các hồ chứa thủy lợi, ứng phó mưa lớn

HNN.VN - Hồ Tả Trạch trên lưu vực sông Hương sẽ vận hành qua cửa cống xả sâu và qua nhà máy thủy điện với lưu lượng từ 190 đến 230m3/s trong chiều 8/11.

Sửa chữa, duy tu nhiều hạng mục phục vụ tích nước hồ Tả Trạch Hơn 445 tỷ đồng nâng cấp, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa Tả Trạch

 Hồ Tả Trạch sẽ vận hành qua cửa cống xả sâu và qua nhà máy thủy điện với lưu lượng từ 190 đến 230 m3/s.

Ngày 8/11, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Tả Trạch (Bộ NN&MT) có thông báo số 164/TB-CTY về việc điều tiết nước hồ Tả Trạch về hạ du sông Hương nhằm đảm bảo an toàn công trình và chủ động ứng phó với mưa lớn.

Thời gian bắt đầu điều tiết diễn ra từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 8/11. Công ty sẽ tiến hành vận hành qua 1 cửa cống xả sâu với lưu lượng khoảng từ 110m3/s đến 150m3/s, kết hợp với lưu lượng qua nhà máy thủy điện là 80m3/s, nâng tổng lưu lượng xả về hạ du đạt từ 190m3/s đến 230m3/s.

Việc điều tiết này căn cứ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Quy trình vận hành hồ chứa nước Tả Trạch, cùng các công văn chỉ đạo và bản tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất của cơ quan chức năng.

Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi TP. Huế cho biết, sẽ vận hành điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi như Thọ Sơn, Khe Ngang, Phú Bài 2 và liên hồ chứa Mỹ Xuyên - Môi - Niêm - Thiềm ở các địa phương.

“Công ty sẽ theo dõi tình hình thời tiết và căn cứ lượng mưa, mực nước đến hồ để có sự vận hành phù hợp. Đồng thời, đã thông báo cho các địa phương trước thời điểm vận hành hồ chứa nhằm chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du”, ông Dương Đức Hoài Khánh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi TP. Huế thông tin.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 9 đến 12/11, trên địa bàn TP.Huế có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
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