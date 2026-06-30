Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Phấn đấu hoàn thành cuối năm nay

Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Huy động tối đa nhân lực

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài toàn tuyến 98,73km, trong đó, đoạn đi qua địa bàn thành phố Huế dài khoảng 62,72km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với mục tiêu nâng cấp tuyến đường lên 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng từ 22m - 23,25m nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trên tuyến đường huyết mạch Bắc - Nam.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công, giải ngân vốn của dự án đã đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong tổng số 6.463 tỷ đồng tổng mức đầu tư, chi phí xây lắp và thiết bị chiếm phần lớn với hơn 5.000 tỷ đồng. Lũy kế vốn giải ngân thực tế đến nay đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng trong kế hoạch vốn năm 2026, dự án đã giải ngân được hơn 515 tỷ đồng.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương, các nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình. Toàn dự án “khởi động” đồng loạt 127 mũi thi công, bao gồm 92 mũi phần đường và 35 mũi phần cầu. Để phục vụ khối lượng công việc lớn từ các gói thầu, các đơn vị thi công đã huy động 1.022 kỹ sư, công nhân cùng 577 trang thiết bị, máy móc các loại. Hiện, khối lượng thi công đạt khoảng 21,4% giá trị hợp đồng.

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho biết, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án đã hoàn thành, bàn giao 53ha/59ha, đạt tỷ lệ hơn 84%, chủ yếu tập trung tại một phần nút giao Tỉnh lộ (TL)12B, TL 16 và một số đoạn đường gom. Toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm cả đường điện 110kV đã di dời xong...

Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn ở công tác tái định cư cho 48 hộ dân tại 4 phường thuộc thành phố Huế. Chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đang triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ GPMB, cố gắng giải quyết dứt điểm trong tháng 6 và tháng 7/2026. Cụ thể, tại các phường Hương Trà, Kim Trà, dự kiến hoàn thành giao đất cho người dân và vận động tạm cư để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu trong tháng 6 và đầu tháng 7. Tại phường Kim Long và Phong Thái, công tác bốc thăm tạm cư và vận động các hộ dân cũng đang được chính quyền địa phương tích cực triển khai. Dự kiến, các địa phương này sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trong tháng 7/2026.

Các đơn vị thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã huy động lực lượng với hơn 1.000 kỹ sư, công nhân làm việc

Tháo gỡ các vướng mắc

Theo ông Chu Văn Long, với mốc thời gian hoàn thành vào tháng 12/2026, thời gian còn lại để thi công công trình chỉ khoảng 6 tháng. Do đó, chủ đầu tư sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị thi công huy động nhân lực, vật tư máy móc đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình, quyết tâm đưa dự án về đích đúng kế hoạch.

Dù vậy, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn từ vướng mắc trong công tác GPMB, giá vật liệu biến động, thời tiết bất lợi cho đến sự chậm trễ của các nhà thầu.

Cụ thể, tại nút giao TL 12B, phạm vi mặt bằng còn vướng 6 lô cốt do Bộ Quốc phòng quản lý. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đang chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án điều chỉnh thiết kế để hướng tuyến tránh các vị trí lô cốt trên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Ngoài ra, một số vị trí trên tuyến còn vướng công tác GPMB, chưa có mặt bằng sạch để bàn giao, chủ yếu liên quan đến việc tái định cư. Do đó, chủ đầu tư đã kiến nghị các địa phương khẩn trương phân lô và thực hiện tạm cư cho người dân để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Khó khăn khác là giá nhiên liệu biến động tăng làm giá vật liệu xây dựng bị đẩy lên theo. Dù các mỏ vật liệu và trạm bê tông xi măng thương phẩm cam kết cung ứng đủ trữ lượng, song các đơn vị, doanh nghiệp liên quan vẫn phải mất thời gian thương thảo lại về giá, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Trước tình trạng đó, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công cuốn chiếu. Ngay khi có mặt bằng, các đơn vị phải lập tức ưu tiên rải cấp phối đá dăm, gia cố xi măng và thảm bê tông nhựa để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thời tiết gây ra.

Ngoài ra, theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, tiến độ dự án bị chậm còn có nguyên nhân chủ quan từ năng lực triển khai của một số nhà thầu như: Trường Thịnh, Đèo Cả, Phương Thành. Trước tình trạng này, chủ đầu tư đã liên tục có các văn bản đôn đốc và phê bình tiến độ lần 1 đối với các đơn vị chậm trễ. Ban QLDA cũng giám sát chặt chẽ trong thời gian tới. Nếu các nhà thầu này không có chuyển biến tích cực, chủ đầu tư sẽ phát văn bản lần 2, đồng thời cắt chuyển một phần khối lượng công việc sang cho nhà thầu khác thực hiện để đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.