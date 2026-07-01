Iran sẽ thu phí qua Eo biển Hormuz

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo đó, Iran đang hợp tác với Oman để xây dựng cơ chế mới cho tuyến hàng hải quan trọng này. Cơ chế mới dự kiến tập trung vào việc bảo đảm an ninh hàng hải qua eo biển, tăng cường giám sát hoạt động di chuyển của các tàu thuyền và xử lý những tác động môi trường phát sinh từ lưu lượng tàu thuyền lớn. Tuy nhiên, Iran sẽ xem xét áp dụng các chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các quốc gia được coi là “thân thiện” và từng ủng hộ Iran trong giai đoạn khó khăn.

Về tình hình hiện tại trên Eo biển Hormuz, việc lưu thông hàng hải đang dần trở lại bình thường và trật tự đang được khôi phục tại đoạn đường thủy do Iran và Oman cùng quản lý. Hiện Iran đã dỡ bỏ phong tỏa sau khi đạt thỏa thuận ban đầu với Mỹ và hai bên đang nỗ lực tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo về thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Truyền thông Trung Đông đưa tin, Mỹ và Iran có thể nối lại các cuộc đàm phán tại Pakistan sớm nhất vào ngày 11/7. Theo các nguồn tin ngoại giao, vòng đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề cốt lõi trong quá trình thực thi bản ghi nhớ giữa hai nước, bao gồm giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, bảo đảm an ninh tại Eo biển Hormuz và các bước đi nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về chấm dứt xung đột.

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