Cần sớm nâng cấp, sửa chữa ba cây cầu yếu trên tuyến Tỉnh lộ 3

Cầu yếu, nhưng luôn phải đón lượng lớn xe ô tô qua lại

Nguy cơ mất an toàn

Theo ghi nhận của chúng tôi, tuyến TL3 dài khoảng 10km, điểm đầu nối QL1 tại phường Thanh Thủy và điểm cuối tại thôn Quảng Xuyên, xã Phú Hồ. Trên tuyến này, hàng ngày lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhất là xe tải nhỏ, xe khách và xe phục vụ sản xuất nông nghiệp. Song do tuyến đường hẹp, nhiều đoạn mặt đường hư hỏng, ổ gà, gây khó khăn cho việc lưu thông, nhất là khi hai ô tô tránh nhau.

Trên tuyến TL3 hiện có ba cây cầu: Lợi Nông, Như Ý, Trung Chánh đều đã qua nhiều năm khai thác mà chưa được đầu tư nâng cấp đáng kể. Trong đó, cầu Lợi Nông (phường Thanh Thủy) có kết cấu yếu, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, thành cầu hư hỏng, nền cầu bong tróc, dầm cầu rỉ sét, mố cầu nứt toác. Đơn vị bảo trì đã phải gia cố tạm và lắp biển giới hạn tải trọng 5 tấn để ngăn xe tải nặng qua lại, phòng ngừa tai nạn.

Cầu Như Ý (xã Phú Hồ) dài khoảng 20m, rộng 5m, mố cầu hai bên đã xuất hiện nhiều vết nứt, bê tông bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún. Cầu Trung Chánh (xã Phú Hồ) quy mô nhỏ hơn, dài 10m, rộng 5m, cũng trong tình trạng mố cầu yếu, mặt cầu xuống cấp.

Ông Bùi Quang Dỏ ở thôn Trung Chánh cho biết: “Tôi sống ở đây từ lâu, thấy rõ cầu đã xuống cấp qua từng năm. Chúng tôi rất mong ngành chức năng sớm đầu tư mới hoặc nâng cấp để yên tâm khi đi lại, nhất là trong mùa mưa bão”.

Sớm nâng cấp

Người dân sinh sống dọc tuyến TL3 cho biết, việc nâng cấp, mở rộng 3 cây cầu yếu và toàn tuyến TL3 đã được kiến nghị nhiều lần trong các buổi tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, đến nay ngành chức năng và chính quyền địa phương vẫn chưa triển khai nâng cấp, mở rộng. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại hàng ngày, mà còn tác động đến việc vận chuyển hàng hóa, giao thương và an toàn trong mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Phú Hồ thông tin: Tuyến TL3 qua địa bàn xã dài khoảng 7km, gồm hai cầu Như Ý và Trung Chánh đang xuống cấp nặng. Địa phương đã nhiều lần báo cáo và đề xuất thành phố sớm bố trí vốn để nâng cấp, sửa chữa, mở rộng mặt cầu và mặt đường, bảo đảm đồng bộ toàn tuyến. Từ phản ánh của cử tri, TP. Huế cũng đã có văn bản chỉ đạo đưa tuyến TL3 vào danh mục đầu tư công của thành phố trong giai đoạn tới. Khi được HĐND TP. Huế thông qua, việc cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới cầu, đường sẽ được triển khai.

Liên quan đến 3 cây cầu này, trước đó, Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) cũng đã tiến hành rà soát, kiểm tra hệ thống cầu dân sinh trên địa bàn. Từ thực tế kiểm tra cho thấy, 3 cầu này đã xuống cấp và yếu, nên sở đã đề xuất UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) xem xét sớm cải tạo cầu Lợi Nông (Km2+100), cầu Như Ý (Km2+900) và cầu Trung Chánh (Km3+250) trên TL3.

Để giải quyết triệt để tình trạng xuống cấp của 3 cây cầu yếu trên tuyến TL3, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, TP. Huế cần sớm đưa dự án nâng cấp TL3 và 3 cây cầu yếu vào danh mục ưu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025 - 2030. Việc này giúp đảm bảo nguồn vốn ổn định, tránh tình trạng sửa chữa tạm bợ, manh mún.

Bên cạnh đó, cũng cần khảo sát kỹ hiện trạng để lựa chọn phương án nâng cấp hoặc xây dựng mới phù hợp, đảm bảo cả yếu tố kỹ thuật, tải trọng, mỹ quan và khả năng chống chịu thiên tai. Nên mở rộng mặt cầu, đồng thời cải tạo mặt đường hai đầu cầu để bảo đảm an toàn lưu thông. Việc sửa chữa cầu cần gắn liền với nâng cấp toàn bộ mặt đường TL3, xử lý triệt để các điểm hư hỏng, ổ gà, mở rộng các đoạn đường hẹp, lắp đặt hệ thống biển báo, gờ giảm tốc tại khu vực đông dân cư cũng cần được tính tới.

Trước khi có dự án đầu tư mới, các ban ngành chức năng cần duy trì việc kiểm tra thường xuyên và gia cố tạm thời các vị trí xuống cấp nghiêm trọng; đồng thời, hạn chế tải trọng, tốc độ qua cầu để bảo đảm an toàn. Ngoài ngân sách thành phố, có thể huy động nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn xã hội hóa hoặc hợp tác công - tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Tuyến TL3 không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân các xã, phường Thanh Thủy, Phú Hồ mà còn kết nối vùng sản xuất, thương mại với QL1 và các tuyến giao thông chính của TP. Huế. Việc nâng cấp 3 cây cầu yếu và toàn tuyến đường sẽ góp phần giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa bão.