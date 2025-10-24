Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nam Phi lên Đối tác Chiến lược ngay trong năm 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại và chào mừng Tổng thống Ciryl Ramaphosa, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi thăm cấp nhà nước Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 23/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23-24/10/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại và chào mừng Tổng thống Ciryl Ramaphosa, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi thăm cấp nhà nước Việt Nam. Nhắc lại ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Nam Phi trong chuyến thăm Nam Phi năm 2019, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những thành tựu nổi bật mà nhân dân Nam Phi đã đạt được trong phát triển đất nước, cũng như vai trò, đóng góp quan trọng của Nam Phi trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp trong quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy cao và Nam Phi liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi; khẳng định hai nước luôn là bạn bè tốt, đối tác tốt, luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau và vui mừng khi cả hai nước hiện đều có vai trò và vị thế đang gia tăng trên trường quốc tế.

Thủ tướng cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển và dư địa, tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu; đề nghị Nam Phi ủng hộ Việt Nam sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh thuế quan Nam phần châu Phi (SACU).

Cảm ơn lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 của Tổng thống Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực cho thành công chung của sự kiện quan trọng này, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên chung giữa hai nước, như giảm đói nghèo và bất bình đẳng, bảo đảm an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển bền vững, đẩy mạnh quá trình cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cyril Ramaphosa tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác Việt Nam - Nam Phi - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam, gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, một người bạn thân thiết và tận mắt chứng kiến những thành tựu nổi bật, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, truyền cảm hứng cho Nam Phi và các quốc gia đang phát triển.

Tổng thống Nam Phi khẳng định, Việt Nam là bạn bè gần gũi, thân thiết, đối tác tin cậy của Nam Phi tại khu vực châu Á; đánh giá cao mô hình phát triển hiệu quả và đường lối đối ngoại rộng mở, tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế của Việt Nam; cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển, cùng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Tổng thống mong muốn hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, ô tô điện, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hàng hải...

Tổng thống Ramaphosa cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhận lời tham dự Hội nghị Thượng định G20, thể hiện đóng góp trách nhiệm của Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững và cải cách cơ chế quản trị toàn cầu.

Tổng thống Ramaphosa chúc mừng và tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, ủng hộ vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong nỗ lực chuyển đổi số và quản trị công nghệ toàn cầu.

Xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm của quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của mỗi bên và tích cực đàm phán, sớm ký kết thêm các văn kiện hợp tác quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai nước, như hiệp định tương trợ tư pháp, hiệp định tránh đánh thuế hai lần, hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông...

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược ngay trong năm 2025, đưa quan hệ Việt Nam - Nam Phi trở thành quan hệ kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương Nam.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí cần tăng cường phối hợp, ủng hộ lập trường của nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, cùng nhau thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác Nam - Nam, đóng góp cho duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nam Phi sẽ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp hai nước do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam đồng tổ chức.