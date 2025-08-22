Người dân mong sớm đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 16

Tuyến TL 16, những ngày nắng gắt, chỉ cần một chiếc xe tải nặng chạy qua, từng đám bụi mù mịt

Hư hỏng nghiêm trọng

Tuyến TL16 những ngày nắng gắt, chỉ cần một chiếc xe tải nặng chạy qua, từng đám bụi mù mịt lại bay lên, phủ trắng cả một đoạn đường. Vào mùa mưa, tuyến TL16 lại biến thành những vũng nước lớn, trơn trượt và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Người dân sống dọc tuyến đường này đã quá quen với cảnh bụi, người đi làm thì nơm nớp lo sợ mỗi khi di chuyển.

Ông Hồ Tình, một người dân sống tại phường Hương Trà, chia sẻ: “Chúng tôi thấy đơn vị chức năng có sửa chữa, nhưng chỉ vá víu tạm thời. Chỉ ít lâu sau, đường lại hỏng nặng hơn. Rất mong chính quyền sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng toàn tuyến để cuộc sống người dân hai bên đường bớt khổ, việc đi lại an toàn hơn”.

Nguyên nhân khiến TL16 xuống cấp nhanh chóng chủ yếu do lưu lượng phương tiện quá lớn, nhất là xe tải chở vật liệu xây dựng. Dọc tuyến có nhiều mỏ đất, đá phục vụ công trình nên hàng ngày, hàng trăm lượt xe tải trọng lớn đi lại, khiến mặt đường vốn đã yếu nay càng bị hư hỏng nhiều hơn.

Đại diện Công ty cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế (đơn vị quản lý tuyến TL16) cho biết: Do nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng hạn hẹp, việc sửa chữa chỉ có thể thực hiện tạm thời bằng cách đổ đá dăm vá lại những điểm hư hỏng nặng. Tuy nhiên, hình thức này không thể duy trì lâu dài, bởi chỉ một đợt mưa lớn hay vài tuần xe tải lưu thông dày đặc, mặt đường lại tiếp tục bong tróc.

Vốn vẫn là “nút thắt”

Năm 2021, HĐND tỉnh (nay là TP. Huế) đã thông qua nghị quyết phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng TL16 với chiều dài toàn tuyến hơn 20km, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 396 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2021 - 2025. Đây là một công trình hạ tầng trọng điểm, hứa hẹn giải quyết dứt điểm tình trạng hư hỏng, xuống cấp, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực Hương Trà - Bình Điền. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai.

Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) đã từng đề xuất Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) xem xét nâng cấp TL16 thành quốc lộ để có nguồn vốn lớn hơn phục vụ sửa chữa, nâng cấp. Thế nhưng, đề xuất này chưa được chấp thuận.

Trong bối cảnh nguồn vốn chưa bố trí đủ, giải pháp tạm thời hiện nay là tăng cường công tác duy tu, sửa chữa cục bộ bằng việc vá, rải đá dăm, khơi thông hệ thống thoát nước nhằm hạn chế tình trạng ngập úng, đảm bảo lưu thông tối thiểu cho người và phương tiện.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát tải trọng phương tiện lưu thông trên tuyến cần được thực hiện quyết liệt hơn. Bởi, dù có nâng cấp, khắc phục nhưng nếu tình trạng xe chở quá tải tiếp diễn thì mặt đường cũng nhanh chóng hư hỏng trở lại. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần phối hợp thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm, yêu cầu các doanh nghiệp khai thác mỏ vật liệu xây dựng phải cam kết duy tu, đóng góp một phần kinh phí bảo dưỡng tuyến đường mà họ trực tiếp sử dụng.

Trong bối cảnh ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, sự tham gia của các doanh nghiệp vận tải, khai thác khoáng sản dọc tuyến sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho ngân sách, đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Về lâu dài, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng TL16 là yêu cầu cấp thiết, không thể trì hoãn. Một tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm TP. Huế với xã Bình Điền, nơi có tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch - công nghiệp, nếu tiếp tục xuống cấp sẽ trở thành rào cản lớn đối với sự phát triển.

Việc đầu tư nâng cấp TL16 không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn giao thông, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực. Khi tuyến đường được mở rộng, chất lượng hạ tầng nâng cao, việc vận chuyển hàng hóa, nhất là nông sản, vật liệu xây dựng, sẽ thuận lợi hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

“Người dân nơi đây mong Nhà nước sớm quan tâm đầu tư đồng bộ TL16 nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phát triển kinh tế”, ông Trần Văn Sơn, trú tại xã Bình Điền nói.