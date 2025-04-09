Ngang nhiên quảng cáo, rao vặt bừa bãi ở cầu Lòn

Hành vi quảng cáo, rao vặt bừa bãi trên cầu chỉ là vi phạm nhỏ, nhưng nếu buông lỏng sẽ tạo tiền lệ xấu

Người dân lên tiếng

Ghi nhận tại hiện trường, trên bức tường trắng của cầu Lòn, đập vào mắt người đi đường là dòng chữ quảng cáo, rao vặt được viết bằng sơn đen nguệch ngoạc: “Khỏi 100% hen suyễn - 0366666206”. Chủ đích của người viết muốn gửi tới mọi người, nhất là người bị bệnh hen suyễn hãy đến cơ sở chữa bệnh với cam kết khỏi bệnh 100%. Nếu muốn biết chi tiết cụ thể hãy gọi vào số điện thoại 0366666206.

Ông T.Q.A, người dân sống gần cầu bức xúc: “Cầu Lòn sau khi được nâng cấp trông rất đẹp và thông thoáng, vậy mà ai đó lại vô tư biến tường cầu thành bảng quảng cáo, rao vặt. Thậm chí, tôi cũng không biết cơ sở chữa bệnh hen suyễn này có thật hay không. Bây giờ lừa đảo qua mạng rất nhiều, nếu tò mò gọi vào số điện thoại đó, không chừng còn bị kẻ xấu lợi dụng để chiếm đoạt thông tin cá nhân. Tình trạng này tồn tại đã lâu nhưng vẫn chưa thấy cơ quan chức năng xử lý, trả lại hiện trạng ban đầu cho cây cầu”.

Theo nhiều hộ dân, việc xử lý không quá khó, bởi nội dung quảng cáo, rao vặt đã để lại số điện thoại rõ ràng. Khu vực này cũng có hệ thống camera an ninh dày đặc, chỉ cần rà soát là có thể xác định người vi phạm.

Cầu Lòn xuyên phía dưới tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc đường Bùi Thị Xuân, mới được đầu tư nâng cấp với kinh phí hơn 20,5 tỷ đồng. Công trình giúp giải tỏa ùn tắc, tạo điều kiện lưu thông thông suốt cho xe du lịch từ 17 chỗ trở xuống, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan cho khu vực.

Vậy nhưng, chỉ một vài dòng quảng cáo, rao vặt trái phép cũng đủ để phá vỡ mỹ quan mà công trình mang lại. Với một thành phố du lịch như Huế, nơi hình ảnh “xanh - sạch - sáng” được xem là thương hiệu, thì những vết sơn, nét vẽ phản cảm trên công trình mới sửa là điều khó chấp nhận.

Nhiều ý kiến cho rằng, dù hành vi quảng cáo, rao vặt bừa bãi trên cầu chỉ là vi phạm nhỏ so với các vấn đề đô thị khác, nhưng nếu buông lỏng sẽ tạo tiền lệ xấu. Không gian công cộng bị xâm phạm ngang nhiên không chỉ làm xấu cảnh quan, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của Huế trong mắt du khách.

Cái xấu nếu để lâu sẽ thành quen, mà cái quen thì khó sửa. Nếu không xử lý ngay, rồi sẽ thêm nhiều người bắt chước, mỗi người một dòng chữ, một tờ rao vặt, chẳng mấy chốc cầu Lòn trở nên nham nhở bởi hành vi quảng cáo, rao vặt.

Cần xử lý đến cùng

Để ngăn chặn tình trạng này, cần có giải pháp đồng bộ từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Đó là, xử phạt nghiêm bằng việc áp dụng mức phạt tối đa theo quy định đối với cả cá nhân trực tiếp thực hiện và cá nhân, tổ chức có sản phẩm, dịch vụ quảng cáo, rao vặt.

Tăng cường giám sát qua hệ thống camera an ninh để phát hiện kịp thời, đồng thời công khai thông tin xử phạt trên phương tiện truyền thông để răn đe. Ngoài phạt tiền, bắt buộc người vi phạm xóa bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo, rao vặt trái phép, trả lại hiện trạng ban đầu. Bên cạnh đó, cần vận động người dân tham gia giám sát, báo tin khi phát hiện hành vi vi phạm.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương thuộc TP. Huế đều thành lập Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, trong đó có lực lượng nòng cốt trong việc lập lại trật tự, giữ gìn mỹ quan đô thị. Với trường hợp cầu Lòn, phường Thuận Hóa cần tăng cường chỉ đạo lực lượng này thường xuyên kiểm tra, xử lý nhanh các hành vi viết, vẽ, quảng cáo, rao vặt trái phép trên công trình công cộng. Việc xử lý kịp thời không chỉ trả lại vẻ đẹp cho cây cầu, mà còn thể hiện sự nghiêm minh của chính quyền trong việc bảo vệ diện mạo đô thị.

Theo quy định của TP. Huế, hành vi treo, đặt, dán, viết, vẽ quảng cáo trên công trình công cộng, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đô thị mà không được phép có thể bị phạt tới 2 triệu đồng đối với cá nhân và 10 triệu đồng đối với tổ chức. Người vi phạm còn buộc phải tháo gỡ, xóa bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo, rao vặt trái phép. Việc áp dụng nghiêm khung pháp lý này sẽ tạo sự răn đe, ngăn chặn từ gốc các hành vi tương tự, đồng thời nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp.