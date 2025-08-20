Ngân hàng MSB tài trợ 2,3 tỷ đồng sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Đông Sơn

Ngân hàng MSB tài trợ xây dựng nhà vệ sinh và sửa chữa phòng học cho Trường Tiểu học Đông Sơn

Tháng 3/2025, Ngân hàng MSB đã hỗ trợ hơn 2,3 tỷ đồng để xây dựng khu nhà vệ sinh dành cho học sinh và giáo viên; đồng thời sửa chữa, cải tạo 8 phòng học. Công trình còn được lắp đặt đầy đủ hệ thống quạt, điện, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy và học.

Sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay, các hạng mục đã hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2025 - 2026. Với sự hỗ trợ này, Trường Tiểu học Đông Sơn đã có khu nhà vệ sinh khang trang, hiện đại, các phòng học trở nên sạch đẹp, thoáng mát, góp phần nâng cao môi trường giáo dục ở vùng khó khăn.

Các em học sinh học môn Tin học bằng những bộ máy vi tính vừa được tài trợ

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, MSB còn tặng cho nhà trường 20 bộ máy vi tính nhằm phục vụ việc giảng dạy và học tập tin học của giáo viên, học sinh. Đồng thời, trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em nỗ lực hơn trong học tập.

Dịp này, Ngân hàng MSB cũng tổ chức chương trình Tết Trung thu, mang đến cho học sinh toàn trường không khí vui tươi, ấm áp.

Trường Tiểu học Đông Sơn nằm ở thôn Ka Vá, xã A Lưới 4, hiện có 175 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Công trình tài trợ của MSB không chỉ giúp nhà trường cải thiện điều kiện dạy và học, mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của doanh nghiệp trong việc chăm lo, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng miền núi.