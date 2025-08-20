Nâng cấp Quốc lộ 49F để phục vụ vận chuyển hàng hóa

Quốc lộ 49F (đường 71 cũ) cần nguồn vốn nâng cấp, mở rộng

Nhu cầu lớn

Tuyến Quốc lộ 49F (đường 71 cũ nối A Lưới và Phong Điền) từ bến cảng Phong Điền đến cửa khẩu Hồng Vân, huyện A Lưới (cũ) dài khoảng 100km, một phần nền đường được hình thành từ thời chiến tranh. Hiện nay, ngoài một số đoạn tuyến đã nâng cấp trong những năm qua thì còn khoảng 70km từ Quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khu vực đồi núi hiện trạng đường hẹp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, không đáp ứng nhu cầu vận chuyển, thông thương hàng hóa. Với đặc thù địa hình dốc, một bên vực sâu, một bên đồi núi cao, mặt cắt ngang nhiều khe suối nên vào mùa mưa lũ thường có dòng chảy xiết, gây nguy cơ sạt lở cao trên tuyến giao thông. Đây cũng là tuyến đường lâm sinh với nhiều diện tích rừng kinh tế của người dân. Vào mùa khai thác, nhiều phương tiện tải trọng lớn, hoạt động liên tục khiến đường 71 ngày càng xuống cấp hơn.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, là địa phương được sáp nhập từ các xã Hồng Thủy, Hồng Vân, Trung Sơn, Hồng Kim, hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư khá ổn định. Tuy nhiên, đối với đường 71 qua địa bàn xã khoảng 25km vẫn còn hiện trạng là đường đất, gây khó khăn cho việc đi lại và phát triển kinh tế địa phương. Nếu được đầu tư mở rộng, nâng cấp, đường 71 sẽ tạo điều kiện thuận lợi không chỉ trong việc rút ngắn tuyến đường vận chuyển hàng hóa, nông sản, kích cầu phát triển du lịch ở địa phương mà còn phục vụ vận chuyển than từ Lào về và giảm tải cho tuyến Quốc lộ 49A hiện hữu. Do đó, xã cũng đề xuất thành phố kiến nghị Chính phủ, bộ ngành Trung ương quan tâm đầu tư nâng cấp đường 71 kết nối với Phong Điền (cũ), cũng như phối hợp triển khai xây dựng các đường vành đai biên giới, phục vụ phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Cần nguồn vốn nâng cấp

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với với Ban Thường vụ Thành ủy Huế nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và định hướng đầu tư hạ tầng trọng điểm trên địa bàn. Để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tại buổi làm việc, thành phố kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ các dự án lớn như: Tuyến Quốc lộ 49F nối từ cảng Phong Điền đến cửa khẩu Hồng Vân; các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam; chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn…

Theo UBND thành phố, tuyến Quốc lộ 49F từ bến cảng Phong Điền đến cửa khẩu Hồng Vân dài khoảng 100km. Hiện nay, nhu cầu vận chuyển khoáng sản như than, boxit… từ nước bạn Lào qua cảng biển Huế là rất lớn. Nhằm hỗ trợ nước bạn Lào tăng năng lực lưu chuyển hàng hóa, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt - Lào; đồng thời nâng cao hiệu quả các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu đã có tại thành phố Huế, phát triển các hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch giữa hai nước gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, thế nên, việc đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 49F là cần thiết.

Bên cạnh đó, đây là còn là tuyến đường ngắn nhất nối từ cửa khẩu Hồng Vân về đến cảng biển Phong Điền. Trong đó, đoạn đầu tuyến dài 17km từ Quốc lộ 1A đến cảng Phong Điền đã được thành phố đầu tư, dự kiến đưa vào khai thác dịp Quốc khánh 2/9 tới. Đoạn cuối tuyến từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu Hồng Vân dài khoảng 13km đã được Bộ Xây dựng nâng cấp mở rộng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026; đoạn còn lại dài 70km từ Quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.500 tỷ đồng, chưa được đầu tư do chưa cân đối được nguồn lực. Vì vậy, thành phố đề nghị Chính phủ, các bộ ngành quan tâm bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để sớm triển khai thực hiện dự án này.

Trong định hướng quy hoạch và đầu tư phát triển cảng biển thành phố, khu bến Phong Điền đến năm 2030 có quy mô phát triển từ 8 đến 12 cầu cảng với tổng chiều dài từ 1.250m đến 2.620m, năng lực thông qua từ 6 triệu tấn đến 11 triệu tấn. Theo UBND thành phố, cảng Phong Điền thuộc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND thành phố đang kêu gọi đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các bến cảng thuộc khu bến Phong Điền.