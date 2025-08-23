Lực lượng CSGT kiểm tra và lập biên bản các phương tiện vận tải vi phạm quy định về tải trọng, kích thước

Việc siết chặt kiểm tra, xử lý nhằm chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Với tinh thần đó, thời gian qua, lực lượng CSGT đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ, bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm; đặc biệt là các tuyến quốc lộ, đường vành đai, đường dẫn vào các mỏ khoáng sản, các nhà máy xi măng, khu vực có nhiều dự án đang xây dựng... để kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng CSGT Công an thành phố đã phát hiện và xử lý 287 trường hợp xe quá khổ, quá tải. Trong đó, có 206 trường hợp vi phạm chở quá tải, 73 trường hợp vi phạm quá khổ và 8 trường hợp tự ý cơi nới thùng xe. Tổng số tiền phạt dự kiến cho các vi phạm này lên đến hơn 4,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, chỉ tính từ ngày 1/8 đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý gần 80 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ. Tổng số tiền phạt dự kiến hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT cũng chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các chủ doanh nghiệp vận tải, tài xế và chủ hàng. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả lâu dài, bên cạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng thì mỗi cá nhân, doanh nghiệp cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn cho chính mình và cho cộng đồng.

Chỉ khi ý thức được nâng cao, việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về tải trọng, kích thước mới trở thành nếp sống văn minh, góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn và bền vững.