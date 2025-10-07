Bãi cát số 1 Hoàng Văn Lịch đã ngưng hoạt động, di dời tài sản

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thanh đã chấm dứt hoạt động tại bãi cát, thanh lý số cát tồn kho và di dời tài sản ra khỏi khu đất

Ngày 10/10, ông Bùi Ngọc Chánh, Trưởng Phòng Đền bù, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất - Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng Khu vực 1 cho biết, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thanh (số 36 Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa) - chủ bãi cát, sỏi tại số 1 Hoàng Văn Lịch, phường Phú Xuân đã chấm dứt hoạt động tại bãi cát, thanh lý số cát tồn kho và đang tiến hành di dời tài sản ra khỏi khu đất, trả lại mặt bằng cho Ban QLDA.

Trước đó, Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị cùng đại diện Trung tâm sự nghiệp dịch vụ công phường Phú Xuân, Phòng Đền bù, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất (Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1) và đại diện Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thanh đã có buổi kiểm tra xử lý điểm tập kết vật liệu xây dựng tại số 1 đường Hoàng Văn Lịch.

Theo biên bản làm việc, qua kiểm tra tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thanh đã dọn dẹp một phần tài sản để trả mặt bằng, tuy nhiên vẫn còn một ít lượng cát tồn kho và một nhà lắp ghép chưa được tháo dỡ. Sau khi kiểm tra, các đơn vị thống nhất giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1 có trách nhiệm lập các thủ tục, hồ sơ, bàn giao mặt bằng; Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thanh tiếp tục xử lý số cát tồn kho và di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu đất số 1 Hoàng Văn Lịch, bàn giao mặt bằng lại cho đơn vị quản lý.

Ông Bùi Ngọc Chánh cho biết thêm, sẽ xúc tiến hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thanh lý bàn giao mặt bằng của khu đất và giám sát quá trình dọn dẹp, trả mặt bằng, di dời tài sản ra khỏi điểm tập kết cát, sỏi tại khu đất số 1 Hoàng Văn Lịch.

Như Báo huế ngày nay ra các ngày 15, 20/8 và 24/9 đã thông tin, dù đã hết hợp đồng thuê đất nhưng Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thanh vẫn “chây ì”, không bàn giao, trả mặt bằng, di dời tài sản ra khỏi điểm tập kết cát, sỏi tại khu đất số 1 Hoàng Văn Lịch, phường Phú Xuân. Trước tình trạng này, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1 khẳng định sẽ lập phương án, phối hợp với chính quyền địa phương cưỡng chế cơ sở vi phạm này.