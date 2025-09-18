Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Phú Xuân năng động, giàu bản sắc

Dự Đại hội có bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố; ông Võ Lê Nhật, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân.

Hội LHPN phường Phú Xuân được sáp nhập từ Hội LHPN các phường: Gia Hội, Phú Hậu, Tây Lộc, Thuận Hòa và Đông Ba. Nhiệm kỳ 2021 - 2025, Hội LHPN phường Phú Xuân đã triển khai có hiệu quả Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”. Tổ chức diễn đàn, các lớp tuyên truyền, truyền thông với các chủ đề “Đừng im lặng, hãy lên tiếng”, “Lắng nghe trẻ em - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng”,... phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ trẻ em, bình đẳng giới...

Thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội đa dạng hóa các hình thức hoạt động hướng đến chăm lo bảo vệ đời sống cho các tầng lớp phụ nữ, trẻ em. Trong đó, nổi bật là Chương trình "Mẹ đỡ đầu" mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các cấp Hội phụ nữ đồng lòng, quyết tâm phát huy nội lực, vận động nguồn xã hội hóa, hỗ trợ, nuôi dưỡng 46 em mồ côi do dịch COVID-19 và giúp đỡ các hoàn cảnh khác được tiếp tục đến trường. Tiếp tục xây dựng và duy trì các mô hình từ thiện nhân đạo như: “Phát cơm từ thiện”, “Quỹ tương hỗ”, “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Nuôi heo đất - tiết kiệm xanh”...

Hội LHPN phường tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Nhiệm kỳ mới, Hội LHPN phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực, bản lĩnh, trình độ cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của phụ nữ.

Hội LHPN phường cũng đã đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: Hàng năm giúp 3 - 5 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo đa chiều; xây dựng 1 - 3 mô hình sinh kế bền vững tại cộng đồng, tổ hợp tác; đến cuối nhiệm kỳ, hỗ trợ 15 - 20 hội viên khởi nghiệp kinh doanh...

Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trần Thị Kim Loan biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Hội LHPN phường Phú Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu Hội LHPN phường cần tập trung đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động Hội theo hướng lấy nhu cầu, lợi ích của hội viên làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác hội. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế số và khởi nghiệp: Vận động hội viên, phụ nữ tham gia phong trào "Toàn dân thi đua làm giàu, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia phát triển các mô hình sinh kế phù hợp của từng địa bàn dân cư, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn, thực hiện các hoạt động tạo việc làm, tư vấn, hướng nghiệp cho phụ nữ...

Đại hội cũng đã bầu 50 thành viên Ban chấp hành, 15 thành viên Ban Thường vụ. Bà Trần Thị Ngọc Quyên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Xuân, nhiệm kỳ 2025 - 2030.