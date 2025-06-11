Cát đêm vào bãi tập kết “lậu”

Rạng sáng, xe tập kết tại bãi số 1 đường Hoàng Văn Lịch sẽ “xả” cát ra bãi

Nguy cơ hư hỏng cầu đường

Khác với vẻ yên bình ban ngày, từ đêm đến rạng sáng, bãi tập kết cát sỏi Bãi Dâu tại số 1 đường Hoàng Văn Lịch, phường Phú Xuân của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thanh, phương tiện chở cát di chuyển vào khá tấp nập. Các xe đầu kéo sơ mi rơ moóc có thùng chứa đa số mang biển kiểm soát Quảng Trị chở cát từ ngoại tỉnh vào, di chuyển trên Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Văn Linh rồi vào trung tâm thành phố. Từ đây, các phương tiện này chủ yếu chở cát theo đường Đào Duy Anh rồi đến đường Nguyễn Gia Thiều đổ cho bãi tập kết cát ở khu vực Bãi Dâu.

Cụ thể, trong khoảng cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, chúng tôi liên tục ghi nhận các phương tiện xe đầu kéo chở cát nhập bãi tập kết. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1/8, xe mang biển kiểm soát 74H - 00776 kéo theo rơ moóc 74R - 00862 di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh đến đường Đào Duy Anh, tiếp tục đến đường Nguyễn Gia Thiều.

Tại đây, xe rẽ hướng trái vào bãi tập kết Bãi Dâu. Khoảng 4 - 5 giờ sáng, xe múc sẽ xúc cát ra từ thùng chứa. Trong quá trình di chuyển, phương tiện này trùm bạt kín, dưới thùng xe nước rỉ từ cát, chảy lênh láng, kéo dài một vệt trên đường. Để đến được bãi tập kết, xe di chuyển qua 2 cây cầu Bao Vinh và Bãi Dâu bắc qua sông Đông Ba, với tải trọng lớn, ảnh hưởng đến kết cấu của cầu. Cũng vào đêm 4/8, xe tải này tiếp tục di chuyển như lộ trình cũ nhưng vào địa phận thành phố muộn hơn. Sau khi vào khúc cua đường Đào Duy Anh để lên cầu Bãi Dâu, nhiều phương tiện dồn ứ lại trên cầu do phương tiện này phải “bò” lên dốc.

Tương tự, trước đó, vào rạng sáng ngày 29/7, xe chở cát kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 74R - 00483 cũng chở cát vào bãi tập kết Bãi Dâu. Sau khi vào bãi, xe tháo bạt nằm chờ và đến sáng 30/7, xe múc chuyển cát xuống bãi. Theo ghi nhận của PV, cát được chở chất cao gần ngang mép thùng chứa, nước vẫn chưa ráo hẳn, lượng cát được xúc ra đổ một đống lớn trong khu vực Bãi Dâu.

Theo tính toán, mỗi phương tiện đầu kéo sơ mi rơ moóc có thùng chứa khi xúc cát đầy thùng khoảng 100m3. Với 1m3 cát nặng 1,1 tấn (cát ướt có thể nặng hơn), cộng với xác xe, tổng tải trọng lên đến khoảng 150 tấn, vượt giới hạn chở cho phép, nguy cơ phá vỡ kết cấu hạ tầng cầu đường bộ. Ông N.V.T., một người dân sống gần khu vực cầu Bao Vinh cho biết, hàng đêm xe chở cát chạy nườm nượp, ngang nhiên vào thành phố. Mỗi lần qua khúc cua từ đường Đào Duy Anh lên cầu Bao Vinh rồi qua cầu Bãi Dâu, xe tải trọng lớn gầm rú, nhiều phương tiện ùn ứ khi qua cầu, nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân sống trong khu vực lo lắng vì hiện nay thành phố đang bỏ kinh phí để nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Gia Thiều. Việc xuất hiện các phương tiện xe chở cát có trọng tải khủng, về lâu dài sẽ phá vỡ kết cấu mặt đường sau khi sửa chữa nâng cấp.

Bãi tập kết “chui”

Do địa hình nằm khá khuất bên mép sông, được vây kín tôn xung quanh và chỉ có một lối vào duy nhất từ đường Nguyễn Gia Thiều, nên hoạt động của bãi tập kết cát sỏi Bãi Dâu khá kín đáo. Trong quá trình tìm hiểu bãi tập kết cát sỏi này, chúng tôi khá bất ngờ khi bãi tập kết đã kết thúc hạn thuê mặt bằng từ ngày 30/6/2025. Tuy nhiên, đến nay chủ bãi tập kết cát vẫn chưa trả lại mặt bằng, ngang nhiên hoạt động tấp nập với nhiều phương tiện xe có dấu hiệu quá tải chở cát vào đổ.

Theo UBND phường Phú Xuân, cơ quan này đã có văn bản số 1385/UBND-TP ngày 8/8 gửi Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng Khu vực I và Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thanh về điểm tập kết vật liệu xây dựng cát sỏi tại số 1 Hoàng Văn Lịch, phường Phú Xuân. Theo đó, thực hiện chức năng nhiệm vụ về công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và môi trường trên địa bàn phường, phường Phú Xuân đã kiểm tra tại khu đất địa chỉ số 1 Hoàng Văn Lịch, có diện tích 2.680,9m2 tại số thửa 273, tờ bản đồ số 13, là điểm tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thanh.

Sau khi rà soát hồ sơ, căn cứ hợp đồng số 135/2023/HĐKT-ĐGND ngày 29/12/2023 và các phụ lục hợp đồng số 01/PL-135/2023/HĐKT-ĐGNĐ ngày 12/7/2024; phụ lục số 02/PL-135/HĐKT-ĐGNĐ ngày 17/4/2025 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (sau này là Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Phú Xuân cũ) và Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thanh, tại khoản 2, Điều 1, phụ lục số 02/PL-135/HĐKT-ĐGNĐ ngày 17/4/2025 có nội dung: “Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện cho thuê mặt bằng tạm thời tại số 1 Hoàng Văn Lịch, phường Phú Hậu (nay là phường Phú Xuân) đến hết ngày 30/6/2025”.

Theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 3/2/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu phường Phú Hậu - Phú Hiệp - Phú Cát, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) thì vị trí thửa đất trên được quy hoạch một phần là đất cây xanh và đất mặt nước. Vì vậy, UBND phường Phú Xuân đề nghị Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực I, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Thanh khẩn trương thanh lý hợp đồng và thu hồi lại mặt bằng trên để quản lý theo đúng quy định.

Như vậy, sau nhiều lần gia hạn hợp đồng cho thuê mặt bằng tạm thời, dù đến ngày 30/6/2025 đã hết hạn nhưng bãi tập kết cát sỏi này chưa bị thu hồi, vẫn ngang nhiên hoạt động và chưa bị các cơ quan chức năng xử lý. Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ làm việc với Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực I - đơn vị quản lý hiện tại khu đất nói trên nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân cho biết, về mặt quản lý nhà nước trên địa bàn, phường đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan nhằm sớm thanh lý hợp đồng và thu hồi lại mặt bằng khu đất số 1 Hoàng Văn Lịch để quản lý theo đúng quy định. Từ sau 1/7, khu đất nói trên do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực I quản lý. Trường hợp bãi tập kết cát sỏi này vẫn hoạt động trên địa bàn, UBND phường sẽ cùng các phòng ban, có văn bản yêu cầu dừng hoạt động của bãi.