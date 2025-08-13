Chấm dứt hoạt động cơ sở vi phạm trong tháng 8/2025

Xe đầu kéo sơ mi rơ moóc có thùng chứa chở cát qua cầu Bao Vinh (ảnh chụp ngày 4/8/2025)

Liên quan đến việc thời gian gần đây, nhiều phương tiện xe đầu kéo sơ mi rơ moóc có thùng chứa chở cát chạy vào trung tâm thành phố, đổ tại bãi tập kết cát sỏi ở khu vực Bãi Dâu (số 1 đường Hoàng Văn Lịch, phường Phú Xuân); sau nhiều lần gia hạn hợp đồng cho thuê mặt bằng tạm thời, dù đã hết hạn nhưng Công ty Hoàng Thanh - chủ bãi tập kết cát sỏi này, vẫn hoạt động, chưa bị thu hồi mặt bằng, mới đây, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã có buổi làm việc với ông Hoàng Văn Thanh, Giám đốc Công ty Hoàng Thanh. Tại buổi làm việc, tổ công tác đã yêu cầu ông Thanh cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc kinh doanh tại bãi tập kết cát, sỏi và thông tin liên quan đến các cơ quan, doanh nghiệp vận tải có phương tiện nhập hàng cát, sạn về bãi.

Theo đó, liên quan đến việc gia hạn hợp đồng, Công ty Hoàng Thanh cho rằng đã có đơn xin gia hạn hợp đồng vào ngày 15/5/2025, tuy nhiên do việc sáp nhập địa giới hành chính các phường nên chưa thể hoàn thành việc gia hạn hợp đồng đúng thời hạn. Các doanh nghiệp vận tải nhập hàng cát, sạn tại bãi cho Công ty Hoàng Thanh gồm Công ty TNHH MTV An Đức Thiên và Công ty TNHH MTV vận tải Linh Thi. Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Thanh cũng thừa nhận có nhập hàng cát của phương tiện ô tô đầu kéo biển kiểm soát 74H - 00776 kéo sơ mi rơ móc 74R - 00862 (phương tiện mà Huế ngày nay đã phản ánh) của ông Phan Cao Cường, trú tại Quảng Trị.

Sau khi kiểm tra các hồ sơ liên quan, Đội CSGT đường bộ số 2 đã yêu cầu Giám đốc Công ty Hoàng Thanh thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Khoáng sản. Đáp ứng đầy đủ các quy định khai thác mỏ, quá trình vận chuyển không để vật liệu rơi vãi, lắp đặt trạm cân, tưới nước trên quãng đường vận chuyển, không để bụi bặm, ô nhiễm. Giám sát việc xếp hàng trên phương tiện, chịu trách nhiệm và bị xử lý khi vi phạm về xếp hàng vượt trọng tải, chiều dài, chiều cao cho phép khi chở hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Không để phương tiện vận chuyển rời bến bãi, công trình khi không đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Luôn chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng đang thực thi công vụ.

Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, thời gian qua, lực lượng CSGT của đội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và cân tải trọng xử lý phương tiện vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A và khu vực nội thị thành phố. Theo đó, từ 1/8 đến nay đã tiến hành cân tải trọng xử lý vi phạm quá tải đối với 29 trường hợp phương tiện quá tải từ 10 - 30%, với số tiền xử phạt hơn 300 triệu đồng. Trong đó có 5 phương tiện xe đầu kéo sơ mi rơ moóc có thùng chứa. Ngoài ra, thời gian qua Đội CSGT đường bộ số 2 đã tiến hành điều tra cơ bản các mỏ, bãi buôn bán vật liệu xây dựng trên địa bàn phụ trách. Trong đó, đã tiến hành làm việc và cho cam đoan, cam kết (2 lần) đối với Công ty Hoàng Thanh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Liên quan đến bãi tập kết cát, sỏi của Công ty Hoàng Thanh tại khu đất số 1 Hoàng Văn Lịch, phường Phú Xuân ngày 14/8, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng Khu vực 1 cũng đã có buổi làm việc với ông Hoàng Văn Thanh, Giám đốc Công ty Hoàng Thanh. Ông Bùi Ngọc Chánh, Phụ trách Phòng Đền bù, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất (Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1) khẳng định, bãi tập kết cát sỏi tại khu đất số 1 Hoàng Văn Lịch, phường Xuân Phú đã kết thúc hạn thuê mặt bằng từ ngày 30/6/2025 và đến nay vẫn chưa được đơn vị cho thuê mặt bằng gia hạn hợp đồng lại nên có thể khẳng định bãi tập kết cát sỏi này đang hoạt động “chui”.

Bãi tập kết cát sỏi tại số 1 Hoàng Văn Lịch đã kết thúc hạn thuê mặt bằng từ ngày 30/6/2025

Ông Bùi Ngọc Chánh cho biết, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế (cũ) đã ký hợp đồng kinh tế số 135/2023/HĐKT-ĐGNĐ ngày 29/12/2023 (HĐ 135) với Công ty Hoàng Thanh - là đơn vị thuê sử dụng mặt bằng kinh doanh tạm thời tại địa chỉ lô số 1 đường Hoàng Văn Lịch, phường Phú Hậu, TP. Huế (nay là phường Phú Xuân, TP. Huế). Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế (cũ) được giao quản lý để sử dụng vào mục đích làm điểm tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi. Nghiêm cấm sử dụng vào mục đích khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc thời hạn HĐ 135 và phụ lục hợp đồng số 1/PL-135/2023/HĐKT-MBKD ngày 12/7/2024; số 2/PL- 135/2023/HĐKT-MBKD ngày 17/4/2025 với thời hạn chấm dứt hợp đồng vào ngày 30/6/2025, do sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn TP. Huế theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên việc quản lý mặt bằng kinh doanh tại địa chỉ nêu trên chưa được thống nhất. Đồng thời, UBND phường Phú Xuân đã có Công văn số 1385/UBND-TP ngày 8/8/2025 đề nghị Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 1, Công ty Hoàng Thanh khẩn trương thanh lý hợp đồng và thu hồi mặt bằng nêu trên để quản lý theo đúng quy định.

Để tránh tình trạng lãng phí tài sản Nhà nước, đảm bảo mỹ quan đô thị tại khu vực, trong thời gian chờ UBND TP. Huế điều chỉnh, thay thế Quyết định số 7/QĐ-UBND ngày 3/1/2019 của UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 1 đề nghị Công ty Hoàng Thanh khẩn trương chấm dứt hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng cát, sỏi và di chuyển tài sản đã tạo dựng ra khỏi mặt bằng tại khu đất số 1 đường Hoàng Văn Lịch, phường Phú Xuân, để bàn giao lại mặt bằng cho cơ quan có thẩm quyền quản lý theo đúng quy hoạch đã được UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) phê duyệt về việc quy hoạch phân khu phường Phú Hậu - Phú Hiệp - Phú Cát. Thời hạn bàn giao mặt bằng trong tháng 8/2025.