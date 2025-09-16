  • Huế ngày nay Online
Trường Đại học Phú Xuân đón chứng nhận kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo

HNN.VN - Chiều 18/9, Trường Đại học Phú Xuân chính thức đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 3 chương trình đào tạo bậc đại học: Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ Thông tin và Quản trị Kinh doanh.

Trao chứng nhận kiểm định chất lượng 

Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi công tác đào tạo, cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, đòi hỏi giáo dục đại học không những phải mở rộng quy mô mà còn nâng cao chất lượng. Một trong những công tác giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của các trường đại học là thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Trước yêu cầu đó, Trường Đại học Phú Xuân chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo các chương trình học đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội và tiêu chuẩn kiểm định quốc gia. Thời gian qua, nhà trường phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long triển khai công tác tự đánh giá, chuẩn bị đầy đủ minh chứng và đón đoàn đánh giá ngoài. Quá trình được tiến hành nghiêm túc, khoa học và khách quan.

TS. Nguyễn Hữu Chúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân khẳng định, việc đón nhận chứng nhận kiểm định có ý nghĩa to lớn đối với toàn thể nhà trường, khẳng định uy tín và vị thế của trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đây còn là động lực để nhà trường tiếp tục thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Với chứng nhận này, Trường Đại học Phú Xuân tiếp tục củng cố niềm tin đối với phụ huynh, sinh viên và xã hội, khẳng định vai trò là một trong những cơ sở giáo dục đại học uy tín tại miền Trung và cả nước.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
