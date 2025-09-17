Vụ “cát đêm vào bãi tập kết lậu”: Sẽ lập phương án cưỡng chế cơ sở tập kết cát, sỏi hết hạn

Bãi tập kết cát sỏi tại khu đất số 1 Hoàng Văn Lịch, phường Phú Xuân vẫn hoạt động, chưa di dời tài sản dù đã quá thời hạn thuê đất

Chưa bàn giao, trả mặt bằng

Dù đã hết hạn hợp đồng thuê đất từ 30/6, nhưng đến nay, bãi tập kết cát, sỏi tại khu đất số 1 Hoàng Văn Lịch, phường Phú Xuân của Công ty Hoàng Thanh vẫn ngang nhiên hoạt động, tấp nập phương tiện vào ra. Đáng nói, cùng với tuyến đường Nguyễn Gia Thiều đang nâng cấp mở rộng, việc tồn tại một bãi tập kết cát, sỏi “chui” ngay cạnh chợ đầu mối Phú Hậu đang tạo nên tình trạng giao thông phức tạp tại đây.

Theo ghi nhận của PV sáng 23/9, bãi tập kết cát, sỏi tại khu đất số 1 Hoàng Văn Lịch vẫn hoạt động bình thường. Bên ngoài, tuyến đường dẫn vào bãi (đấu nối với đường Nguyễn Gia Thiều), phương tiện xe tải hoạt động liên tục làm hư hỏng nhiều đoạn, tạo ổ gà, ổ voi. Đây là bãi cát nằm khá khuất bên cạnh sông Hương, được che chắn tôn xung quanh, chỉ riêng mặt hướng ra bờ sông là để trống. Bên trong bãi, ngoài số cát cũ vẫn còn “lưu cữu” bên rìa của bãi - sát khu vực chợ thì hai đụn cát lớn quá đầu người cũng mới được đổ vào. Điều này cho thấy việc vận chuyển, buôn bán cát, sỏi vẫn diễn ra tại bãi này.

Theo người dân sống gần khu vực chợ đầu mối Phú Hậu, cát tập kết ở bãi chủ yếu mua từ ngoại tỉnh, được vận chuyển vào bãi tập kết mỗi sáng sớm. Khu vực trong hàng rào chắn tôn kín vẫn có xe múc với tài xế ngồi trên xe chờ sẵn để xúc cát khi có xe tải tới “mua hàng”. Ông L.V.T., một người dân sống cạnh khu vực chợ cho biết: “Bà con mong muốn sớm di dời bãi tập kết cát, sỏi này ra khỏi trung tâm thành phố. Hiện nay, Nhà nước đang bỏ kinh phí chỉnh trang, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều, với sự tồn tại bãi tập kết cát, sỏi lớn tại đây, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng môi trường mà hạ tầng đô thị cũng bị ảnh hưởng do phương tiện chở cát thường xuyên ra vào”.

Sẽ cưỡng chế

Liên quan đến bãi tập kết cát, sỏi “chui” này, ngày 22/9, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1 (đơn vị được giao quản lý khu đất) đã có thông báo số 129/TB-BQLDAKV1 về việc chấm dứt hợp đồng kinh tế cho thuê sử dụng tạm thời mặt bằng kinh doanh tại số 1 đường Hoàng Văn Lịch, phường Phú Xuân để tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi.

Theo đó, căn cứ hợp đồng kinh tế số 135/2023/HĐKT-ĐGNĐ ngày 29/12/2023 và Phụ lục hợp đồng số 1/PL-135/2023/HĐKT-ĐGNĐ ngày 12/7/2024; Phụ lục hợp đồng số 2/PL-135/2023/HĐKT-ĐGNĐ ngày 17/4/2025 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế (cũ) và Công ty Hoàng Thanh; trong đó, tại điểm 10 khoản 1 Điều 4 của Hợp đồng kinh tế số 135/2023/HĐKT-ĐGNĐ ngày 29/12/2023, quy định cụ thể: “Sau khi chấm dứt hợp đồng, bên B giao lại cho bên A phần xây dựng và được phép di chuyển các vật dụng, trang thiết bị, nội thất đã đầu tư”.

Theo nội dung biên bản làm việc ngày 14/8/2025 giữa Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1 và Công ty Hoàng Thanh; trong đó có nội dung: “Công ty đề xuất thời hạn bàn giao mặt bằng 30 ngày, kể từ ngày làm việc để công ty di chuyển tài sản và thanh lý tài sản trên đất”, nhưng đến nay, đã quá thời hạn nêu trên. Ngoài ra, UBND phường Phú Xuân cũng đã có công văn số 1385/UBND-TP ngày 9/8/2025 về việc điểm tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi tại số 1 Hoàng Văn Lịch, phường Phú Xuân thì vị trí thửa đất nêu trên được quy hoạch một phần là đất cây xanh và đất mặt nước theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 3/2/2021 của UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) về việc phê duyệt quy hoạch phân khu phường Phú Hậu - Phú Hiệp - Phú Cát.

Với các lý do nêu trên, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1 đã có thông báo và yêu cầu Công ty Hoàng Thanh chấm dứt hoạt động tại điểm tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi và di chuyển các vật dụng, trang thiết bị, nội thất đã đầu tư ra khỏi mặt bằng tại khu đất số 1 đường Hoàng Văn Lịch để bàn giao lại mặt bằng cho Ban QLDA trước ngày 25/9/2025. Về chi phí tiền thuê mặt bằng kinh doanh tạm thời từ ngày 1/7/2025 đến ngày 25/9/2025 yêu cầu Công ty Hoàng Thanh liên hệ với Ban QLDA để lập thủ tục nộp số tiền (đã bao gồm thuế VAT) là 28.798.000 đồng trước ngày 25/9/2025.

Ông Bùi Ngọc Chánh, Phụ trách Phòng Đền bù, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất - Ban QLDA Đầu tư xây dựng Khu vực 1 khẳng định, bãi tập kết cát sỏi tại khu đất số 1 Hoàng Văn Lịch, phường Phú Xuân đã kết thúc hạn thuê mặt bằng từ ngày 30/6/2025 và đến nay vẫn chưa được đơn vị cho thuê mặt bằng gia hạn hợp đồng lại nên có thể khẳng định bãi tập kết cát, sỏi này đang hoạt động “chui”. Nếu quá thời hạn theo thông báo số 129/TB-BQLDAKV1 ngày 22/9 của Ban QLDA, đơn vị sẽ lập phương án, yêu cầu phối hợp chính quyền địa phương cưỡng chế cơ sở vi phạm này.