Xây dựng chuỗi giá trị tuần hoàn từ cây chuối

Sản phẩm tinh xảo từ sợi chuối

Nâng cao giá trị cây chuối

Mô hình trồng chuối thương phẩm đang phát triển mạnh ở nhiều địa phương. TP. Huế cũng có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh xây dựng thương hiệu chuối già lùn A Lưới, được thị trường ưa chuộng và góp mặt trên kệ của một số đơn vị phân phối lớn. Tuy nhiên, việc phát triển chuối thương phẩm vẫn khá manh mún và chưa hình thành được chuỗi giá trị lớn. Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu ở dạng quả tươi và phụ thuộc vào thương lái; trong khi đó, thân, bẹ, lá sau thu hoạch chưa được tận dụng triệt để, gây lãng phí tài nguyên. Việc chưa đầu tư đồng bộ vào khâu bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu cũng khiến giá trị gia tăng từ cây chuối chưa như kỳ vọng.

Bài toán này đang dần có lời giải khi mới đây trong khuôn khổ thỏa thuận đồng tài trợ của dự án VIE/039 và Công ty CP Musa Pacta, dự án Luxembourg đã đồng ý hỗ trợ xây dựng mô hình chuỗi giá trị chuối bền vững theo mô hình tuần hoàn. Theo đó, dự án không chỉ hỗ trợ khai thác và phát triển thị trường chuối thương phẩm mà còn cùng với doanh nghiệp này hỗ trợ HTX, người dân khai thác và chế biến thân cây chuối thành sợi, sản xuất chế phẩm sinh học hữu cơ từ nước ép chuối và các sản phẩm có giá trị gia tăng khác...

Theo ông Bùi Khánh Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Musa Pacta, Công ty sẽ hỗ trợ nâng cao thu nhập cho nông dân thông qua mô hình bao tiêu sản phẩm và cung cấp cây giống có chất lượng cao, giúp người dân tiếp cận với quy trình canh tác hiện đại. Cùng với đó, Công ty cũng sẽ đào tạo và phát triển kỹ năng cho nông dân trên cơ sở áp dụng các phương pháp canh tác thân thiện với môi trường; tận dụng toàn bộ phế phẩm từ cây chuối để sản xuất các sản phẩm hữu ích; giảm thiểu chất thải, tiến đến xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn và thân thiện.

Công ty CP Musa Pacta còn phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát các khu đất và tổ chức các cuộc họp dân để phát triển vùng trồng chuối. Hiện, Công ty đang đồng hành phát triển trên 27ha chuối, trong đó dự án Luxembourg hỗ trợ 12ha. Công ty cũng hỗ trợ xây dựng nhà xưởng để chế biến chuối quả tươi, bột chuối xanh, chuối sấy dẻo, sợi chuối, phân bón hữu cơ vi sinh từ cây chuối.

Đầu tư chế biến sâu

Theo thỏa thuận dự án, Công ty CP Musa Pacta đã thực hiện khảo sát và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn với các hộ dân để trồng 50ha chuối. Trong đó, Công ty cam kết giá mua cố định và ổn định hàng năm cho sản phẩm chuối tươi và thân cây chuối. Dự án Luxembourg hỗ trợ cho nông dân 50% chi phí cây giống, 30% chi phí phân bón trong năm đầu, chi phí đào tạo canh tác theo chứng nhận VietGAP và cấp chứng nhận VietGAP cho 50ha. Cùng với đó, Công ty CP Musa Pacta cũng xây dựng vườn ươm tại phường Hương Trà để cung cấp cây giống cho người dân; phối hợp tổ chức đào tạo kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP cho các hộ nông dân ký hợp đồng liên kết từ khâu chuẩn bị đất, trồng, chăm sóc, thu hoạch và kiểm soát chất lượng sau thu hoạch. Các hộ nông dân cũng được hỗ trợ trong quá trình kiểm soát chất lượng và cấp chứng nhận với các cơ quan có liên quan.

Bà Hoàng Thị Mỹ Linh, Giám đốc HTX Sợi chuối và Dịch vụ nông nghiệp Hương Trà thông tin, trong 27ha chuối của HTX hiện đã có 5ha cho thu hoạch đợt đầu với sản lượng gần 11 tấn chuối thương phẩm và đã được công ty thu mua. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ HTX máy xẻ thân chuối và máy tuốt sợi, hướng dẫn và đào tạo vận hành, tập huấn tạo điều kiện cho HTX sớm tiếp cận với các mô hình tận dụng phế phụ phẩm từ cây chuối sau thu hoạch để sản xuất những sản phẩm sơ, sợi chế phẩm hữu cơ từ cây chuối. Đây là cơ hội để HTX cũng như người dân có thêm hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Trên cơ sở nghiên cứu và phát triển thành công các sản phẩm từ quả chuối và cây chuối sau thu hoạch, Công ty CP Musa Pacta định hướng trong niên vụ 2025 - 2026 sẽ hoàn thành phát triển diện tích trồng chuối lên 50ha và 200ha trong niên vụ 2026 - 2027. Ngoài ra, Công ty cũng nghiên cứu đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao với phòng lab, vườn ươm và vùng trồng lõi tại Bình Điền; đầu tư tổ hợp dự án nhà máy chế biến sâu với hệ thống nhà máy sản xuất bột chuối, bông sợi chuối và nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh.