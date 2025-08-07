  • Huế ngày nay Online
Người cao tuổi đẩy mạnh chuyển đổi số để khởi nghiệp

HNN.VN - Sáng 8/8, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi TP. Huế, Hội Nông nghiệp hữu cơ – Kinh tế tuần hoàn – Tập đoàn Quế Lâm tổ chức hội thảo “Đánh giá thực trạng, nhu cầu người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi khởi nghiệp và tạo việc làm”.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, đa chiều về những vấn đề liên quan đến người cao tuổi khi sử dụng công nghệ số; người cao tuổi quan tâm đến các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến môi trường, lối sống xanh; các chính sách khuyến khích và hỗ trợ người cao tuổi trong phát triển kinh tế, tạo việc làm.

Quyết định số 379/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm" tập trung chỉ tiêu về số hóa: Giai đoạn 2025 – 2030 phấn đấu 50% người cao tuổi thành thạo các kỹ năng cơ bản về số hóa; năm 2035, phấn đấu 70% người cao tuổi thành thạo các kỹ năng về số gồm dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, tự bảo vệ mình trên không gian mạng và sử dụng các nền tảng khác theo đặc thù của từng địa phương. Vì vậy, nội dung chuyển đổi xanh là một trong những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển kinh tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Với phương châm sức khỏe con người là trên hết, chuyển đổi xanh bao gồm một số nội dung chính sau: phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn; chuyển đổi năng lượng xanh; thúc đẩy sản xuất xanh, xây dựng chuỗi cung ứng xanh, khuyến khích tiêu dùng bền vững; chuyển đổi giao thông xanh;

Những thông tin thu thập được tại hội thảo sẽ là cơ sở để Trung ương Hội NCT xây dựng các định hướng, chính sách phù hợp, sát thực tiễn hơn nữa trong thời gian tới.


Tin, ảnh: Phước Ly
