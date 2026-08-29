Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại tọa đàm.

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Cục Di sản văn hóa, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà nghiên cứu.

Tọa đàm nhằm trao đổi, xác định phạm vi, đối tượng và các thành tố giá trị cần lượng giá của Quần thể di tích Cố đô Huế, qua đó chuẩn bị cơ sở chuyên môn để triển khai đề án sau khi được Chính phủ phê duyệt. Đây là đề án đầu tiên trong chuỗi 8 đề án lượng giá các di sản thế giới tại Việt Nam do Cục Di sản văn hóa chủ trì.

Theo tài liệu nghiên cứu, có 44 đối tượng được đề xuất đưa vào lượng giá, phân thành 4 nhóm tài sản. Trong đó, nhóm tài sản tự nhiên gồm 4 đối tượng, tập trung vào cảnh quan bao chứa, cảnh quan nội khu Kinh thành, hệ thống thủy văn và giá trị quy hoạch tổng thể. Nhóm tài sản văn hóa có 21 đối tượng, liên quan đến hệ thống thành quách, cung điện, lăng tẩm, công trình di tích, khảo cổ học, cổ vật, Nhã nhạc, thơ văn trên kiến trúc cung đình và các di sản văn hóa đặc sắc khác.

PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục, Chủ trì nhóm kỹ thuật lượng giá di sản chia sẻ về các đối tượng được đề xuất đưa vào lượng giá.

Nhóm tài sản định cư gồm 10 đối tượng, tập trung vào hệ thống nhà vườn, phố cổ, làng cổ, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và các giá trị văn hóa gắn với cộng đồng cư dân. Nhóm tài sản kinh tế có 9 đối tượng, hướng đến lượng hóa giá trị lan tỏa từ du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, thương hiệu di sản, ngoại giao văn hóa và đóng góp của di sản đối với phát triển đô thị di sản.

Tại tọa đàm, các đại biểu trình bày, thảo luận về ranh giới, phạm vi nghiên cứu trên cơ sở hồ sơ Di sản thế giới Cố đô Huế và thực tiễn quản lý hiện nay; đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa các giá trị nổi bật toàn cầu (OUV) được UNESCO ghi nhận với những giá trị được xem xét từ góc độ tổng giá trị kinh tế (TEV). Việc nhận diện các đối tượng lượng giá cần bảo đảm cách tiếp cận tổng thể, phản ánh mối liên hệ giữa các thành tố di sản và những lợi ích mà di sản mang lại cho cộng đồng, địa phương, quốc gia và các thế hệ tương lai.

Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 1993, không chỉ có hệ thống kiến trúc cung đình, thành quách, lăng tẩm và di tích lịch sử mà còn gắn với cảnh quan, không gian văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu và đời sống cộng đồng. Việc lượng hóa giá trị kinh tế di sản được tiếp cận trên cơ sở hai nội hàm chính là hệ thống tài sản di sản và dòng dịch vụ di sản. Qua đó, nhận diện cả những giá trị có thể đo lường bằng phương pháp kinh tế lẫn các lợi ích về văn hóa, xã hội và môi trường.

Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Trần Đình Thành thông tin về Đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới ở Việt Nam”.

Các ý kiến tại tọa đàm cũng tập trung vào phương pháp tiếp cận, cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, quy trình nghiên cứu và cơ chế phối hợp giữa nhóm chuyên gia với các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu tại địa phương. Các nhóm đối tượng và số lượng đề xuất sẽ tiếp tục được trao đổi, phản biện, hoàn thiện để bảo đảm tính khoa học, khách quan và phù hợp với đặc thù di sản.

Trước đó, ngày 19/10/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Tờ trình số 629/TTr-BVHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới ở Việt Nam”. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã phối hợp với nhóm chuyên gia xây dựng dự thảo nội dung xác định đối tượng lượng giá đối với Di sản thế giới Cố đô Huế.

Theo kế hoạch triển khai của thành phố, giai đoạn 2027 - 2028 dự kiến thực hiện các báo cáo chuyên đề về cơ sở khoa học, kết quả lượng giá 44 nội dung, đánh giá tính bền vững, xây dựng kịch bản phát triển và đề xuất chính sách. Đề án cũng hướng đến xây dựng bản đồ GIS không gian giá trị và công bố quốc tế kết quả nghiên cứu.

Kết quả tọa đàm là cơ sở để Trung tâm BTDTCĐ Huế và nhóm chuyên gia tiếp tục hoàn thiện phương án nghiên cứu, hệ thống dữ liệu và phương pháp lượng giá. Qua đó, góp phần nhận diện đầy đủ giá trị kinh tế tổng thể của Quần thể di tích Cố đô Huế, phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Theo tài liệu nghiên cứu, nhóm tài sản văn hóa có 21 đối tượng, liên quan đến hệ thống thành quách, cung điện, lăng tẩm, công trình di tích... được đề xuất đưa vào lượng giá.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, mục tiêu phát triển của thành phố không chỉ được nhìn nhận ở các chỉ số tăng trưởng kinh tế mà còn phải tính đến những giá trị văn hóa đặc sắc, vốn là nền tảng và lợi thế riêng của địa phương. Việc lượng hóa giá trị kinh tế di sản cần có cách tiếp cận phù hợp với đặc thù của Huế, bởi Quần thể di tích Cố đô Huế có quy mô, tính đa dạng và mức độ phức tạp cao.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lưu ý, việc xây dựng đề án của TP. Huế phải bám sát khung chung do Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng, đồng thời cần có độ mở để thích ứng với đặc thù của từng địa phương có di sản thế giới. Đối với danh mục 44 đối tượng dự kiến lượng giá, bên cạnh cách phân chia thành bốn nhóm tài sản theo đề xuất của đơn vị tư vấn, cần tiếp tục nghiên cứu, tham khảo cách phân loại di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu và cảnh quan nhằm bảo đảm tính khoa học, dễ nhận diện và thuận lợi khi triển khai.

Một vấn đề được đồng chí Lê Trí Thanh đặc biệt nhấn mạnh là kết quả lượng giá phải gắn với mục tiêu khai thác và phát huy giá trị di sản. Không dừng lại ở việc xác định một con số về giá trị kinh tế, đề án cần làm rõ cách thức chuyển hóa giá trị đó thành lợi ích thiết thực, đồng thời đề xuất giải pháp và lộ trình gia tăng giá trị di sản, tránh những tác động làm suy giảm nguồn lực di sản trong quá trình phát triển.

Về phạm vi nghiên cứu, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, đối chiếu với quy hoạch chung đô thị, hồ sơ di sản thế giới năm 1993, hồ sơ quy hoạch Quần thể di tích Cố đô Huế và các giá trị di sản được bổ sung, công nhận qua các thời kỳ. Việc xác định phạm vi cần đặt trong mối quan hệ với định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, bảo đảm hài hòa giữa khai thác kinh tế di sản với phát triển các ngành kinh tế khác, không làm ảnh hưởng đến những giá trị cần bảo tồn.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng đề nghị tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành Đề án vào cuối năm 2027. Các cuộc tọa đàm, hội thảo tiếp theo tiếp tục lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các ngành liên quan, qua đó bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện Đề án.