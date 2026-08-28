Hội thơ Haiku hòa cùng không khí mừng Quốc khánh

Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, với nhiều tiết mục thơ, ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tác phẩm được trình bày bằng nhiều hình thức như đọc thơ, ngâm thơ, đơn ca, song ca, tạo không gian giao lưu giàu cảm xúc nhân dịp Quốc khánh.

Dịp này, CLB Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế đón nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng nhà thơ Lê Bá Đức, Chủ tịch câu lạc bộ, vì những đóng góp trong hoạt động hữu nghị. CLB cũng được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Huế tặng giấy khen.

Đồng thời, CLB Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế cũng đã khen thưởng 6 cá nhân có thành tích tích cực trong các phong trào, hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 và trong các chương trình văn nghệ do CLB tổ chức.

Thông qua hoạt động giao lưu, các hội viên có dịp chia sẻ sáng tác, gặp gỡ những người cùng yêu thơ, góp phần kết nối hoạt động thơ ca và văn nghệ trên địa bàn thành phố.