  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 29/08/2026 20:40

Hội thơ Haiku hòa cùng không khí mừng Quốc khánh

HNN.VN - Chiều 29/8, Câu lạc bộ (CLB) thơ Haiku Việt - Cố đô Huế tổ chức chương trình giao lưu thơ - nhạc chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026), với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ, hội viên các hội thơ, câu lạc bộ thơ và những người yêu thơ.

Giao lưu thơ Haiku mừng ngày non sông thống nhấtGặp nhau đầu xuân cùng thơ Haiku xứ HuếGắn kết người yêu thơ Haiku giữa lòng Cố đô

Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. 

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, với nhiều tiết mục thơ, ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tác phẩm được trình bày bằng nhiều hình thức như đọc thơ, ngâm thơ, đơn ca, song ca, tạo không gian giao lưu giàu cảm xúc nhân dịp Quốc khánh.

Dịp này, CLB Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế đón nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng nhà thơ Lê Bá Đức, Chủ tịch câu lạc bộ, vì những đóng góp trong hoạt động hữu nghị. CLB cũng được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Huế tặng giấy khen.

Đồng thời, CLB Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế cũng đã khen thưởng 6 cá nhân có thành tích tích cực trong các phong trào, hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 và trong các chương trình văn nghệ do CLB tổ chức.

Thông qua hoạt động giao lưu, các hội viên có dịp chia sẻ sáng tác, gặp gỡ những người cùng yêu thơ, góp phần kết nối hoạt động thơ ca và văn nghệ trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Bạch Châu
 Từ khóa:
Thơ HaikuCố đô HuếQuốc khánhgiao lưu thơ nhạc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo thành phố dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc triển lãm chuyên đề

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2026), sáng 28/8, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế long trọng tổ chức Lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế.

Lãnh đạo thành phố dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự khai mạc triển lãm chuyên đề
Ngân vang thi ca mừng Quốc khánh

Chiều 24/8, Hội thơ Hương Giang tổ chức chương trình thi ca chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), thu hút đông đảo hội viên và bạn yêu thơ tham dự.

Ngân vang thi ca mừng Quốc khánh
CHỦ ĐỘNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - Kỳ 3: Xây dựng hệ sinh thái xanh

Nhằm từng bước giải quyết bài toán nguồn cung và tạo nền tảng thu hút đầu tư, thành phố Huế đang xây dựng chiến lược không chỉ là bảo đảm đủ năng lượng mà còn hướng đến một hệ thống năng lượng đồng bộ, hiện đại, phát thải thấp, phù hợp với định hướng phát triển đô thị văn hóa di sản và sinh thái.

CHỦ ĐỘNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - Kỳ 3 Xây dựng hệ sinh thái xanh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top