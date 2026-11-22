Thưởng lãm tác phẩm tại triển lãm.

Diễn ra từ ngày 15/10 đến 15/11, trại sáng tác là dịp để các họa sĩ trải nghiệm, khám phá và tìm kiếm cảm hứng từ cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc di sản và đời sống con người Huế. Qua những góc nhìn và cách biểu đạt riêng, các nghệ sĩ đã khai thác vẻ đẹp Cố đô bằng ngôn ngữ mỹ thuật đa dạng, từ sâu lắng, tinh tế đến tươi mới, phóng khoáng.

Triển lãm giới thiệu 40 tác phẩm tiêu biểu được sáng tác trong khuôn khổ trại, với nhiều chất liệu như sơn dầu, acrylic, sơn mài, chất liệu tổng hợp, đồ họa... Mỗi tác phẩm mang một cảm nhận riêng về phong cảnh Huế, từ những công trình kiến trúc cung đình, cảnh quan thiên nhiên đến những nét bình dị trong đời sống thường nhật. Qua đó, hình ảnh Cố đô được thể hiện với nhiều sắc thái, vừa mang dấu ấn truyền thống, vừa có cách nhìn và ngôn ngữ tạo hình đương đại.

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức triển lãm tại Điện Kiến Trung tạo sự kết nối giữa nghệ thuật và di sản, đưa các sáng tác về phong cảnh Huế đến gần hơn với công chúng trong không gian kiến trúc cung đình. Đây cũng là hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lần thứ nhất, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tạo mỹ thuật và quảng bá giá trị văn hóa, di sản Huế.