Đại biểu vào tham dự ngày hội.

Cùng dự có đồng chí Phạm Tất Thắng, UVTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế; cùng lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, phường Thủy Xuân, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân Tổ dân phố 18.

Đồng chí Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác dâng hương tại đình làng Lương Quán.

Bên cạnh phần lễ, ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp các thế hệ trong khu dân cư có dịp gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường sự gắn bó, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Các hoạt động kết nối cộng đồng tại ngày hội.

Tổ dân phố 18, phường Thủy Xuân hiện có 450 hộ, với 1.546 nhân khẩu. Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu, giúp dân tộc ta vượt qua khó khăn. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Truyền thống ấy cần được phát huy từ mỗi gia đình, làng xóm đến cộng đồng dân cư.

Đồng chí Lê Hoài Trung tặng hoa chúc mừng khi đến tham dự ngày hội.

Trải qua 96 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần củng cố đồng thuận, huy động sức dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội năm nay gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật mối quan hệ giữa đoàn kết và văn hóa. Văn hóa còn thì dân tộc còn; gìn giữ bản sắc là nền tảng để dân tộc Việt Nam phát triển.

Đồng chí ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và Nhân dân thành phố Huế trong kiện toàn bộ máy, sắp xếp chính quyền địa phương, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cả nước phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Muốn vậy, cần đột phá thể chế, nâng cao hiệu quả thực hiện, hoàn thiện bộ máy và khơi thông nguồn lực.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Bên cạnh kết quả đáng phấn khởi, đất nước vẫn đối mặt nhiều thách thức, từ khó khăn của doanh nghiệp, thị trường đến đời sống người dân vùng sâu, vùng xa và các gia đình khó khăn. Vì vậy, đoàn kết và văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong tạo đồng thuận, khơi dậy trách nhiệm, huy động nguồn lực xã hội.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tập trung năm nhiệm vụ: củng cố khối đại đoàn kết, vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chăm lo đời sống văn hóa, gìn giữ truyền thống, di sản; phát huy tinh thần tự quản của người dân trong xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường và cảnh quan sông Hương.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; Mặt trận và các đoàn thể sâu sát địa bàn, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã, phường phải gần dân, trực tiếp lắng nghe và giải quyết vấn đề phát sinh. Đồng thời, gìn giữ truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, khát vọng cống hiến; khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Đồng chí Lê Hoài Trung tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn.

Đồng chí mong muốn mỗi người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng phát triển, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình ngay từ cơ sở.

Tại Ngày hội, đồng chí Lê Hoài Trung cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương đã trao 20 suất quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn. Dịp này, lãnh đạo thành phố Huế cũng trao 20 suất quà từ Quỹ Vì người nghèo thành phố đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, các em học sinh có thêm điều kiện, động lực học tập.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủy Xuân biểu dương, khen thưởng 10 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong Cuộc vận động “Hiến đất mở đường”; đồng thời khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.