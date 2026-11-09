Đồng chí Lê Hoài Trung truy tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Chế Thanh Sung.

Cùng dự có đồng chí Phạm Tất Thắng, UVTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tại gia đình đồng chí Chế Thanh Sung, đồng chí Lê Hoài Trung cùng đoàn công tác thành kính thắp hương, tưởng nhớ, tri ân những cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời thăm hỏi, chia sẻ với thân nhân gia đình. Đến thăm gia đình đồng chí Trần Nhọn và đồng chí Phạm Thị Kiên, đồng chí Lê Hoài Trung ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, động viên và chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ, sống vui bên gia đình, con cháu.

Dịp này, Thường trực Thành ủy Huế cũng trao tặng những phần quà, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với các đảng viên lão thành và gia đình.

Đồng chí Lê Hoài Trung thành kính thắp hương, tưởng nhớ, tri ân đồng chí Chế Thanh Sung.

Đồng chí Chế Thanh Sung (tên gọi khác là Chế Công Chi), sinh ngày 15/5/1930, quê quán xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, nay là phường Thanh Thủy, thành phố Huế. Giác ngộ cách mạng từ sớm, đồng chí tham gia hoạt động khi mới 15 tuổi, từng nuôi giấu cán bộ, làm giao liên và đảm nhiệm nhiều cương vị trong quân đội. Sau đó, đồng chí tiếp tục công tác tại một số đơn vị, địa phương. Tháng 10/1982, đồng chí nghỉ hưu, trở về Huế sinh sống và tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên tại địa phương. Đồng chí qua đời ngày 4/10/2026. Việc truy tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến của đồng chí.

Đồng chí Lê Hoài Trung trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Nhọn.

Đồng chí Trần Nhọn, sinh ngày 5/10/1928, quê quán Thuận An, trước đây là xã Hương Hải, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 6/3/1948, khi mới 19 tuổi, đồng chí nhập ngũ, tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương; ngày 15/10/1948 vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua hơn 30 năm trong quân ngũ, đồng chí đảm nhiệm nhiều cương vị công tác. Ngày 30/7/1979, đồng chí nghỉ hưu với quân hàm Trung tá, chức vụ Tham mưu phó Tỉnh đội Bình Trị Thiên. Sau khi nghỉ hưu, đồng chí tiếp tục tham gia Hội Cựu chiến binh, gắn bó với tổ chức đảng và địa phương, giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Đồng chí Lê Hoài Trung trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Phạm Thị Kiên.

Đồng chí Phạm Thị Kiên, tên khai sinh là Phạm Thị Nguyện, sinh năm 1930. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1946, được kết nạp vào Đảng ngày 10/8/1948 tại Chi bộ xã Bình Xuyên và trở thành đảng viên chính thức ngày 11/2/1949. Trong quá trình hoạt động, đồng chí từng tham gia phong trào phụ nữ ở cơ sở, thực hiện nhiệm vụ quân bảo trong quân đội giai đoạn 1949-1952; sau đó công tác trong lĩnh vực thương nghiệp, dịch vụ và quản lý tại các đơn vị, cửa hàng, đảm nhiệm nhiều vị trí như cửa hàng phó, phụ trách cửa hàng, cửa hàng trưởng. Năm 1988, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại các buổi lễ, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến bền bỉ của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của các đồng chí và gia đình mà còn là niềm vui, niềm tự hào của tổ chức đảng và toàn Đảng bộ thành phố Huế.

Đoàn công tác trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng quà đồng chí Trần Nhọn.

Theo đồng chí Lê Hoài Trung, cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của các đảng viên lão thành là những tấm gương sáng về lòng trung thành với Đảng, tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên định và sự tận tụy với quê hương, đất nước. Dù ở những cương vị công tác khác nhau, các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất người cộng sản, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu khi trở về với cuộc sống đời thường.

Đặc biệt, hành trình từ những người thanh niên sớm giác ngộ, lựa chọn con đường cách mạng đến những đảng viên lão thành hôm nay thể hiện bản lĩnh, lý tưởng và niềm tin son sắt với Đảng. Những cống hiến ấy không chỉ đáng trân trọng, tự hào mà còn là bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay.

Đoàn công tác trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng quà đồng chí Phạm Thị Kiên.

Đồng chí Lê Hoài Trung mong muốn cán bộ, đảng viên thành phố Huế tiếp tục học tập, noi theo tấm gương của các thế hệ đi trước; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Huế ngày càng phát triển, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến và niềm tin của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành; trân trọng cảm ơn các gia đình đã luôn đồng hành, chăm sóc, động viên để các đồng chí có được niềm vui, vinh dự khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Đồng thời, chúc các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng luôn mạnh khỏe, trường thọ, sống vui, sống hạnh phúc bên gia đình, con cháu.