Vốn xanh cho tăng trưởng xanh

Công ty cổ phần Dệt may Huế đang hướng tới nghiên cứu sản phẩm từ nguyên liệu hữu cơ, tái chế

Phát triển có trách nhiệm

Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn của chúng tôi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương thường nhắc đến nỗi trăn trở về mối quan hệ giữa phát triển và bảo tồn. Với ông, Huế là vùng đất đặc biệt - Cố đô duy nhất còn giữ được kiến trúc, không gian và chiều sâu văn hóa tương đối nguyên vẹn. Đó là tài sản không thể thay thế.

Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đến năm 2045, tầm nhìn 2065 xác định ba trụ cột phát triển: Kinh tế di sản, kinh tế du lịch và kinh tế tuần hoàn. Tất cả đều phải “lấy di sản làm nền, lấy xanh làm động lực”.

“Huế sẽ không phát triển bằng mọi giá. Chúng tôi nói không với những dự án ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường hay bản sắc thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Trên thực tế, tư duy ấy đã được cụ thể hóa bằng hành động. Nhiều dự án có nguy cơ gây ô nhiễm hoặc làm biến dạng cảnh quan đã bị từ chối. Thay vào đó, thành phố ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Điển hình là Công ty cổ phần KIM LONG MOTOR Huế. Tháng 6/2025, doanh nghiệp này đã ký kết hợp đồng cung cấp hằng năm 3.000 xe buýt điện EV và xe buýt động cơ YUCHAI cho Tập đoàn CHO THAVEE (Thái Lan). Xe được sản xuất tại nhà máy động cơ hiện đại, tự động hóa hơn 90% của KIM LONG tại Huế. Đây không chỉ là dấu ấn thương mại, mà còn là minh chứng cho năng lực sản xuất xanh, công nghệ cao - một hướng đi chiến lược cho thành phố.

Với các doanh nghiệp truyền thống, như Công ty CP Dệt may Huế, làn sóng xanh hóa cũng đang mạnh mẽ lan tỏa. Trong bối cảnh ngành dệt may toàn cầu chịu áp lực chuyển đổi, Dệt may Huế nổi lên như một trong những doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy sản xuất xanh. Họ đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời, xây nhà máy thông minh tích hợp tự động hóa, nghiên cứu sản phẩm từ nguyên liệu hữu cơ, tái chế. “Chúng tôi đặt mục tiêu 100% dự án đầu tư mới trong giai đoạn tới sẽ đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất xanh và tuần hoàn”, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may Huế Nguyễn Tiến Hậu cho biết.

Chuyển động chất lượng

Chưa bao giờ dòng vốn đổ vào Huế lại mang nhiều kỳ vọng như hiện nay. Năm 2024, thành phố cấp mới 36 dự án với tổng vốn hơn 12.500 tỷ đồng - một con số không chỉ lớn về lượng, mà còn đáng kể về chất khi Huế chủ động chọn lọc nhà đầu tư, ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, phù hợp định hướng xây dựng đô thị di sản xanh - thông minh - hiện đại.

Bước sang nửa đầu năm 2025, dòng đầu tư tiếp tục sôi động. Nhiều dự án đáng chú ý như Nhà máy cát thạch anh công nghệ cao Creanza, Nhà máy kính hoa tiêu trắng Đạt Phương, Trung tâm Logistics Chân Mây… hay các thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn lớn như Vingroup đều hội tụ hai yếu tố: Giá trị kinh tế lớn và cam kết môi trường rõ ràng.

“Chúng tôi chọn Huế không chỉ vì tiềm năng, mà vì cách làm việc đầy trách nhiệm, chuyên nghiệp và đặc biệt là tầm nhìn phát triển bền vững, rõ ràng của lãnh đạo thành phố”, bà Lê Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ trong một lần làm việc với lãnh đạo thành phố.

Không chỉ đón chờ, Huế còn chủ động tìm đến dòng vốn xanh quốc tế. Trong các chuyến công tác đến Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp mời gọi các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, đô thị thông minh, năng lượng sạch, logistics, du lịch sinh thái. Tại diễn đàn ở Vancouver (Canada), thông điệp “Huế - giữ di sản nhưng không lỗi nhịp thời đại” đã để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Hành lang pháp lý là nền móng vững chắc

Sau những con số ấn tượng là một nền tảng thể chế đang dần định hình. Huế không xem luật lệ là rào cản, mà là chất keo kết nối chính quyền và nhà đầu tư. Hành lang pháp lý ngày càng rõ màu xanh: Minh bạch, thân thiện, bền vững.

Ngay từ khâu quy hoạch, các khu công nghiệp, khu kinh tế được yêu cầu thiết kế đồng bộ, khép kín về xử lý chất thải, phải dành quỹ đất cho cây xanh và không xâm phạm hệ sinh thái bản địa. Nhiều quy hoạch đã được điều chỉnh để tránh vùng sinh thái nhạy cảm, khu vực di tích.

Hạ tầng tại các khu kinh tế, công nghiệp như: Chân Mây - Lăng Cô, Phú Bài, La Sơn cũng đang được “xanh hóa”. Các tiêu chí như “không phá cấu trúc đất - nước - rừng”, “không làm tăng áp lực hạ tầng đô thị lõi” được xem là bắt buộc.

Bên cạnh đó, Huế đi đầu trong ứng dụng công nghệ số để quản lý đầu tư hiệu quả. Phần mềm quản lý dự án ngoài ngân sách đã được vận hành đồng bộ, cho phép giám sát toàn bộ vòng đời dự án. Các nhà đầu tư có thể theo dõi tiến độ, phản ánh vướng mắc mà không cần tiếp xúc trực tiếp từng phòng, ban.

Quan điểm của Huế là đầu tư chỉ bền vững khi mọi bên cùng có trách nhiệm. Chính quyền không chỉ “thu hút” mà còn “chọn lọc” dựa trên tiêu chí công nghệ, môi trường, đạo đức doanh nghiệp. Ngược lại, doanh nghiệp đến Huế sẽ được đồng hành thực chất, từ cấp cơ sở đến cấp cao nhất.

Tầm nhìn dài hạn của Huế là kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế và trách nhiệm môi trường - xã hội. Các mô hình khu công nghiệp sinh thái, đô thị xanh, du lịch cộng đồng gắn với di sản đang trở thành nền tảng phát triển.

Ở Huế, mỗi vùng đất đang là một mảnh ghép trong bức tranh Huế xanh. Những chuyển động đó hội tụ một khát vọng lớn: Không chỉ là thành phố trực thuộc Trung ương, Huế hướng đến trở thành điểm đến xanh của khu vực, nơi hội tụ dòng vốn trách nhiệm và những con người tìm kiếm một nơi để sống, sáng tạo và tự hào.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì và nâng cao xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, DTI. Chủ động có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; nâng cao tính chủ động, sẵn sàng trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp phép đầu tư”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương khẳng định.