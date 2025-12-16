Internet Việt Nam: Tái định vị từ hạ tầng kết nối sang hạ tầng số

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết, Internet Việt Nam đang tái định vị từ hạ tầng kết nối sang hạ tầng số cho nền kinh tế số.

Thông tin trên được ông Long đưa ra tại sự kiện Internet Day 2025 với chủ đề "Kiến tạo không gian số tin cậy - Internet Must Be Safer" diễn ra ngày 17/12, tại Hà Nội.

Sự kiện do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng các doanh nghiệp công nghệ tổ chức.

Tốc độ Internet băng rộng của Việt Nam vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới

Sau gần ba thập kỷ phát triển, Internet đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam. Chúng ta đã đạt được độ phủ hạ tầng rộng khắp, hạ tầng ngày càng hiện đại, mức độ tham gia của xã hội vào môi trường số ngày càng sâu, chất lượng Internet được cải thiện rõ rệt, tiệm cận trình độ và phát triển.

Theo các bảng xếp hạng quốc tế gần đây, đến tháng 10/2025, tốc độ Internet băng rộng cố định của Việt Nam đã vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới, xếp thứ 10 toàn cầu; tốc độ Internet di động băng rộng xếp thứ 15 thế giới. Sau gần một năm thương mại hóa, mạng 5G đã phủ sóng 59% dân số, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế số, chính phủ số và xã hội số.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết bước sang giai đoạn phát triển mới, vấn đề đặt ra không còn là mở rộng Internet về quy mô hay tốc độ, mà là chủ động định hướng phát triển Internet Việt Nam theo cách nào để phát huy đầy đủ những thành tựu đã đạt được, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm cả đất nước.

Internet không chỉ là hạ tầng kỹ thuật, mà là không gian phát triển, nơi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kết nối, vận hành và chuyển hóa thành các giá trị thực tiễn. Một Internet phát triển bền vững trước hết phải là Internet của niềm tin. Trên nền tảng đó, Internet Việt Nam đã và đang chuyển dịch theo những xu hướng rất cụ thể, gắn chặt với thực tiễn phát triển của đất nước.

Một chuyển dịch có ý nghĩa quan trọng khác theo Thứ trưởng Long là Internet Việt Nam đang tái định vị từ hạ tầng kết nối sang hạ tầng số cho nền kinh tế số.

"Internet không chỉ là đường truyền, mà phải trở thành hạ tầng tích hợp, bao gồm kết nối, năng lực tính toán, dữ liệu, nền tảng và an toàn, qua đó đóng vai trò then chốt đối với năng suất, năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ của nền kinh tế số Việt Nam," ông nói.

Song song với đó, Internet Việt Nam cũng đang chuyển từ mục tiêu tăng trưởng nhanh sang phát triển bền vững, bao trùm hơn, chú trọng thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền và các nhóm dân cư. Cách tiếp cận quản trị Internet cũng đang chuyển từ quản lý sự cố sang quản lý theo quy mô, theo hướng chủ động, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro.

Làm gì để xây dựng môi trường số an toàn?

Thứ trưởng Phạm Đức Long khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và Hiệp hội Internet Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế, phát triển các tầng số dùng chung và thúc đẩy sự tham gia của người dân, để Internet thực sự trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, thách thức lớn nhất hôm nay của Internet không còn nằm ở tốc độ đường truyền hay độ phủ sóng, mà là việc kiến tạo một không gian số đáng tin cậy.

Chưa bao giờ ranh giới giữa "thật" và "giả" lại mong manh như hiện tại. Công nghệ AI, Deepfake, cùng với những thành tựu khoa học công nghệ vô cùng đáng tự hào của nhân loại, đáng tiếc thay, đang bị lợi dụng để trở thành công cụ thao túng tâm lý và trục lợi tinh vi.

Rất nhiều nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, chính là những người dùng trong số gần 80 triệu người dùng Internet tại Việt Nam, từng tin rằng "việc đó chắc chắn không xảy ra với mình" nhưng rồi vẫn bị đánh trúng điểm cốt tử nhất là niềm tin và trở nên mất niềm tin vào không gian số.

Theo ông Vũ Hoàng Liên, khi người dùng ngần ngại click chuột vì sợ bị lừa dối, khi doanh nghiệp e dè chuyển đổi số vì lo sợ mất an toàn dữ liệu thì rõ ràng mục tiêu Kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030, đóng góp vào hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số, sẽ trở thành đích đến khá xa vời.

Trong bối cảnh đó, sự kiện nhấn mạnh vai trò của Internet trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trước những thách thức ngày càng gia tăng như gian lận trực tuyến, thông tin sai lệch và tấn công mạng, chương trình đưa ra cam kết xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy.

Nội dung xoay quanh bốn trụ cột của “Digital Trust”: niềm tin giữa con người với ứng xử văn minh và chia sẻ thông tin chính xác; niềm tin từ nền tảng với sự minh bạch, công bằng và dữ liệu đáng tin cậy; niềm tin từ công nghệ với AI có đạo đức, hạ tầng số ổn định và dữ liệu bền vững; cùng niềm tin từ cộng đồng khi doanh nghiệp, tổ chức và người dùng chung tay nuôi dưỡng văn hóa số tử tế.

Internet Day 2025 lựa chọn thông điệp "Kiến tạo không gian số tin cậy - Internet Must Be Safer" không chỉ là lời kêu gọi, mà còn là cam kết không chỉ là lời kêu gọi, mà còn là cam kết của cộng đồng Internet Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy cho mọi người./.